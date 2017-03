Katherine Ampuero: “Yo no trabajo para el gobierno de turno”

Fabiola Valle @valmenfa

Una avalancha de críticas ha recaído sobre la Procuraduría ad hoc que dirige Katherine Ampuero por haber denunciado ante la Fiscalía al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al ex mandatario Alan García por presuntos ilícitos que habrían cometido a favor de la constructora brasileña Odebrecht. En diálogo con Perú21, la abogada se pone firme y sustenta sus requerimientos fiscales.

Kuczynski dice que es “falso” que haya recibido dinero de Odebrecht como usted indica en su denuncia…

Nadie lo está acusando. Esperaré los resultados del fiscal (Puma, a cargo de indagar la denuncia) y si es así como dice el señor presidente, la denuncia se archivará. Lo que solicitamos a la Fiscalía es que realice una investigación preliminar en base a una noticia criminal de una supuesta ilicitud de un hecho.

Lo que se cuestiona es que, tratándose de una denuncia contra el mandatario, solo se base en información periodística…

Esa información ha sido corroborada por el congresista Juan Pari, quien estuvo a cargo de la comisión Lava Jato. Él ha dicho que sí hay transferencias de dinero de Odebrecht a una empresa vinculada al presidente. La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y quiénes son las autoridades que gobiernan el país.

¿No cree que se adelantó?

De ninguna manera. Tenemos un antecedente, como es el caso Ecoteva. La investigación partió de una denuncia periodística. Si nosotros no ahondamos en la pesquisa, es porque no tenemos acceso a la información ni las facultades de pedir las operaciones sospechosas de la UIF, ni del levantamiento del secreto bancario de los bancos. Eso le corresponde al Ministerio Público.

El premier Fernando Zavala lamentó que sus denuncias “carezcan de sustento”…

No trabajo para el gobierno de turno ni tampoco para los gobiernos pasados. Realizamos un trabajo responsable y asumiremos las consecuencias de nuestros actos.

Zavala ha declarado que las transferencias de Odebrecht hacia PPK corresponden a una consultoría que hizo a una de las empresas vinculadas a él…

En todo caso, que acredite las consultorías. Es mejor esclarecer.

*¿Qué avances hay en el caso Interoceánica? *

He solicitado que el señor Kuczynski dé su testimonio debido a que en esa época era ministro de Economía y jefe de Proinversión. Por ello, habría tenido participación en la firma del contrato. Queremos saber qué grado de conocimiento habría tenido respecto a la información que recibieron antes de la firma del acuerdo, porque en ese entonces ni Odebrecht ni Graña y Montero podían suscribir contratos porque tenían juicios pendientes con el Estado. Estamos seguros de que él tiene bastante información. Su testimonio ayudará a esclarecer las pesquisas.

Algunos consideran que la denuncia a PPK lo proyectan como una persona corrupta a nivel internacional…

Acá no somos analistas políticos, solo cumplimos con nuestro trabajo. Somos conscientes de que si hay alguna persona que debe aclarar alguna denuncia, tiene que hacerlo. Siempre hemos escuchado decir a los políticos: “Nadie tiene corona”. Eso es lo que estamos haciendo.

Otro tema que ha causado revuelo es la denuncia contra el ex presidente Alan García y el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo. ¿Qué indicios tiene sobre ellos?

Hay varias personas investigadas en el caso. Sin embargo, consideremos que las irregularidades que se habrían cometido en la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima a Odebrecht vinieron desde arriba. Hemos participado en las diligencias y recabamos mayores indicios que nos han permitido elaborar una denuncia de 11 páginas. Así como por los deslacrados que se han hecho en base a las incautaciones de las casas de Jorge Cuba, Edwin Luyo (ex funcionarios de la segunda gestión aprista).

¿Cuál es el presunto modus operandi?

Por reserva de la investigación no puedo brindar detalles.

*El congresista Mauricio Mulder ha dicho que no basta tener ovarios, como usted manifestó, sino también “hay que tener neuronas”… *

No vamos a amilanarnos frente a nadie. Estamos acostumbrados a los adjetivos del congresista. No me hace ni cosquillas lo que dice. Probablemente, les ha afectado la denuncia.

El ex presidente García ha dicho que su denuncia no tiene “fundamento ni sustento”…

Esos comentarios vienen porque no han leído la denuncia. Además, ninguna persona acusada va a reconocer que sí ha cometido algún ilícito.

En el caso del tren eléctrico, ¿qué pedidos ha solicitado?

He pedido a la Fiscalía que se tome la declaración de García, de Cornejo y de Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.

¿Por qué aún no se reúne con ejecutivos de Odebrecht para evaluar la reparación civil?

Me quieren presionar. Está en manos del colaborador que brinde la información y que no lo haga a cuenta gotas. Que no me vengan a decir que porque no me siento a negociar con Odebrecht, no dará información a la Fiscalía.

Autoficha

“Soy abogada. También trabajé en la Procuraduría Anticorrupción. Desde el 6 de febrero de este año, el Ministerio de Justicia me designó como procuradora pública ad hoc para la defensa jurídica del Estado en las investigaciones y procesos vinculados al caso Odebrecht”.

“Considero que el trabajo que viene realizando el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Odebrecht, es positivo porque actúa diligentemente. Ha pedido sus primeras prisiones preventivas y estas han sido amparadas en el Poder Judicial”.

“Los pedidos de embargo están valorizados en más de S/5 millones. Ya ejecutados tenemos cuatro inmuebles de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. Además, hemos pedido el embargo de 23 inmuebles y 13 vehículos de propiedad de los investigados”.