Katherine Ampuero: "Pruebas contra Moreno hablan por sí solas”

Hoy, la procuradora ad hoc, Katherine Ampuero, a cargo de investigar los presuntos sobornos que hicieron ejecutivos de Odebrecht a funcionarios peruanos, se presentará en la comisión Lava Jato del Congreso. En diálogo con Perú21, expresó sus opiniones y adelantó algunas de sus estrategias sobre el caso Félix Moreno y Toledo, ambos investigados por recibir coimas de la citada constructora brasileña a cambio de la Costa Verde, tramo Callao, y de la Interoceánica, respectivamente.

Tras la detención del gobernador del Callao, Félix Moreno, ¿qué medidas ha adoptado la Procuraduría ad hoc?

El último jueves he solicitado que se nos acepte constituirnos en actor civil para tomar acciones y garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado.

¿Ya han identificado los bienes de las personas involucradas en el caso de la Costa Verde, tramo Callao?

En el caso de Félix Moreno no hay nada a su nombre. Los bienes están a nombre de su esposa y, posiblemente, de sus testaferros. Es decir, no hay ningún bien en Registros Públicos que esté a su nombre. Tenemos que identificar a nombre de quiénes están para en un futuro solicitar intervenciones e incautaciones de inmuebles y otros.

La defensa de Moreno ha apelado para que sea investigado en libertad…

Sí, pero no creo que prospere porque hay suficientes pruebas que lo incriminan. Utiliza el mismo modus operandi que otros implicados en actos de corrupción.

¿A qué tipo de modus operandi se refiere?

Nunca encontraremos facturas o vouchers que impliquen al investigado. La mayoría de pagos se realizan a través de terceros. En el caso del ex presidente Alejandro Toledo, el presunto soborno de Odebrecht también se realizó a través del empresario israelí Josef Maiman, y a pesar de las evidencias él lo niega.

Doctora, pero aún son solo dichos de los colaboradores que buscan disminuir sus penas. ¿Cómo creerles?

Las declaraciones de los tres colaboradores coinciden en las imputaciones contra el (suspendido) gobernador del Callao. Hay que tener en cuenta que no en todos los casos se puede encontrar prueba directa. Por eso existe la teoría de los indicios.

El encarcelado Moreno insiste en que no ha recibido dinero de Odebrecht…

Todo el mundo dice eso. No nos olvidemos que Jorge Barata (ejecutivo de Odebrecht en el Perú) ante el Congreso de la República (comisión Lava Jato) dijo que jamás entregó un sol (soborno) a nadie (a cambio de obras); sin embargo, la realidad es otra. No importa que lo siga negando porque las pruebas en su contra hablan por sí solas.

Entonces, ¿qué otros elementos evalúan?

Además, también debemos evaluar el delito de colusión desleal. Es decir, en ese caso no es necesario que la persona haya recibido un sol para que se configure un delito. Ahí lo que el tipo penal exige son los acuerdos colusorios y que se haya defraudado al Estado.

En todo caso, ¿qué le correspondería a Moreno?

Lo ideal es que las personas implicadas colaboren con la justicia y si quieren meterse a un proceso de colaboración eficaz para aminorar su pena, que lo hagan porque eso ayuda a la investigación.

¿Moreno podría acogerse a la colaboración eficaz?

¡Claro! Con la nueva modificación del Decreto Legislativo 1301, que ya está en vigencia, los cabecillas de las organizaciones criminales pueden acogerse a la colaboración eficaz. Él podría ser un candidato a colaborador. Sería cuestión de que él y su defensa lo evalúen.

Tal como lo manifestó el procurador anticorrupción del Callao, Moreno se salvó de muchas investigaciones en dicha región, pero no pudo con Odebrecht…

Finalmente se ha descubierto que el hoy suspendido gobernador, quien viene siendo investigado desde hace varios años, estaría inmerso en actos de corrupción y lavado de activos. Esto recién comienza. La Fiscalía y la Procuraduría ad hoc tenemos 18 meses para seguir aportando elementos de convicción para sustentar. Esto es el comienzo porque recién se ha iniciado el proceso.

Cambiando de tema. Debido a su pedido, la Fiscalía decidió ampliar la investigación a Barata por colusión…

Así es. A Barata, a Avi Dan On, Josef Maiman, Sabith Saylan y Gideon Weinsten, pero aún falta que se pronuncie sobre los representantes de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

¿Cómo va el pedido de extradición del prófugo Toledo?

No entiendo a qué se debe la demora, pero cuando Estados Unidos solicitó información al Perú por el caso Manuel Burga, de inmediato se le entregó lo solicitado. El Perú requiere el tema de la reciprocidad.

Algunas voces consideran que los fiscales y jueces ‘archivadores’ del Callao tienen que ser investigados…

Por supuesto, todo ha sido una mafia en el Callao. Los malos funcionarios que laboran en esos entes deben ser sancionados. Tiene que haber un barrido en las instituciones para que se vea un cambio en el Callao.