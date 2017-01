Karla Schaefer: "Alan García estaría preso si justicia fuera para todos"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

En medio del escándalo que involucra a empresas brasileñas y a tres periodos gubernamentales en el Perú, la congresista Karla Schaefer rechaza que Keiko Fujimori haya recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña presidencial y dice que en el fujimorismo están llanos a que se investigue también el régimen de Alberto Fujimori.

¿La actuación de la Fiscalía está siendo más efectiva, en vista de las primeras detenciones?

Yo de todas maneras considero que hubo una inacción y lentitud de la Fiscalía, porque hubo investigaciones de la Contraloría y denuncias periodísticas sobre este tema en los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala y no se hizo nada. La Fiscalía ha dado impunidad a los actos de corrupción que mantienen sumidos en la pobreza a muchos peruanos. Entonces que hagan un mea culpa, porque cuando uno no investiga se vuelve cómplice.

¿La Fiscalía fue cómplice de la corrupción de Odebrecht?

En muchos actos de corrupción, no solo con Odebrecht. Creo que hay muchos fiscales y jueces que han sido cómplices, y eso lo tenemos que parar.

¿Fuerza Popular no tendría problemas en que se investigue también el periodo gubernamental de Alberto Fujimori?

Para nada. Si con la colaboración eficaz se dice que en la época del ingeniero Fujimori se dio sobornos, pues que se investigue al fujimorismo también, ¿por qué no? Pero que los colaboradores eficaces lo digan, porque hasta el día de hoy nadie ha señalado a Fujimori en este caso.

Odebrecht financiaba campañas presidenciales en varios países, incluido Perú. Jorge Barata, ex representante de esta empresa en nuestro país, dijo en la comisión Lava Jato del Congreso pasado que se reunió en el 2011 con Keiko Fujimori, cuando era candidata.

Bueno, estas personas trataban de acercárseles a todos los candidatos, pero de ahí a que se haya recibido plata… Acá se olvidan de Hugo Chávez (ex presidente de Venezuela) y de lo que hacía Verónika Mendoza con la señora Nadine Heredia, que traían plata supuestamente para su partido pero era para el bolsillo de ellas. Ese señor (Barata) se puede haber reunido con Keiko, habría que preguntárselo, yo no lo sé, pero eso es diferente a que ella haya recibido plata.

¿Usted asegura que Keiko Fujimori no recibió dinero de Odebrecht para la campaña?

Siempre hemos tenido las cosas muy claras en el partido de no aceptar dinero que no se sepa de dónde viene y que sea de empresas que después te están pidiendo cobrar favores. Yo creo que Keiko nunca ha recibido dinero de estas empresas brasileñas.

¿Alan García y Alejandro Toledo deben volver al Perú?

Bueno, creo que si tú eres inocente vienes corriendo a aclarar las cosas para proteger tu apellido, tu prestigio, tu imagen, ¿no?

¿La corrupción de las empresas brasileñas cree que alcanzará a los ex presidentes?

Por las informaciones, sí. Por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, aparte de las obras (que se adjudicaron), tienes que le han dado plata para la campaña, pero ese dinero nunca llegó al partido. Eso es lavado de activos.

Pero Ollanta Humala es el único de los tres ex presidentes involucrados que se quedó en el país incluso antes de tener restricciones para viajar.

Bueno, vamos a ver qué sucede.

¿Y cuánta responsabilidad cree que puede tener el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro en el gobierno de Toledo?

Hay ministros y ministros. Hay algunos que tienen injerencia en las obras en las que se beneficiaron estas empresas. Él ha sido uno de ellos y va a tener que explicárselo al país. Esto es terrible. Después de la situación que vivimos en el gobierno del señor Fujimori, con Montesinos, el sometimiento, la corrupción que llegó hasta la prensa… Actos de corrupción que nunca se debieron repetir volvieron a pasar.

¿La corrupción del fujimorato es similar a la de Lava Jato?

La gran diferencia es que acá las instituciones y algunos periodistas han protegido (a ex funcionarios) para que no haya presos y debería haber varios de la época de Toledo, de la época de García… Tantos actos de corrupción y no hay nadie preso. O sea, durante 17 años el rostro de la corrupción solo era el fujimorismo. Ojo, con la salvedad de que el ingeniero Fujimori no está preso por corrupción sino por lesa humanidad, y si la justicia fuese igual para todos los peruanos, para todos los presidentes, por lesa humanidad también debería estar preso Alan García y, que en paz descanse, el señor Belaunde. Acá la justicia es para mi enemigo, para mi amigo no.

Pero Fujimori sí fue condenado por corrupción. Incluso se allanó en los casos de la entrega de US$15 millones a Montesinos por CTS y en la compra de un canal.

Pero que haya recibido él un soborno, que le hayan encontrado cuentas donde una empresa haya hecho depósitos para adjudicarse una obra, no. Que haya habido una malversación de fondos en pagarle a Montesinos US$15 millones de los fondos del Estado, sí, efectivamente es un acto indebido, pero no es un acto con el que él se haya beneficiado personalmente con un depósito en su cuenta.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular por Piura. En mi región hay una obra en el Alto Piura de más de 300 millones que Camargo Correa dejó abandonada. Ahora se le ha dado la buena pro a otra empresa que dice que lo que hizo Camargo Correa está mal. Imagínese”.

“Debemos tener a los más expertos fiscales en temas de corrupción investigando el caso Lava Jato para que nuestro país haga un quiebre con la corrupción. Hemos visto pasar gobiernos, todo el mundo sabía de estas cosas, y no tenemos a nadie preso”.

“Este es un caso en el que ya no debería haber nada que no sea público. La gente quiere saber, no hay nada que guardar; la colaboración eficaz se tiene que hablar a voz alta para que nunca más se repitan estos hechos de corrupción. El fiscal Hamilton Castro tiene que ir al Congreso”.