Karina Beteta exige la renuncia de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, por la destitución de Julia Príncipe y Katherine Ampuero. Además, se refiere a las fricciones al interior del fujimorismo tras la sanción a Kenji Fujimori.

¿Cuál fue su primera reacción tras saber que el gobierno destituyó a Julia Príncipe y a la procuradora Katherine Ampuero?

- No me sorprende ya que la lucha contra la corrupción para este gobierno solo ha sido pose. La realidad nos ha enrostrado su verdadera política proempresarios. Lo primero que hizo el presidente Kuczynski al ser electo fue acudir a La Oroya a abogar por Doe Run y los exhortó a que marchen al Congreso.

¿Esta decisión se produjo porque el gobierno defiende intereses empresariales?

- Esa es su política. Han estado buscando una oportunidad para sacar a la señora Príncipe y a la señora Ampuero. Usaron a Príncipe para lavarse la cara de proempresarios. Su designación fue una pose para decir que estaban luchando contra la corrupción. No hay ninguna justificación para destituirlas.

La justificación de la ministra de Justicia fue que Ampuero se negó a cumplir con un decreto que exigía que se permita vender acciones a Odebrecht para asegurar así la reparación civil en favor del Estado.

- Es una cantinflada lo que dijo la ministra porque cuando ella fue a la Comisión de Constitución a raíz del proyecto que presenté para modificar el decreto de urgencia 003, al que hace alusión, dijo que es una medida de lucha contra la corrupción que serviría para acorralar a las empresas corruptas. Eso es falso. Ese decreto solo protege los intereses de los empresarios que trabajaron en consorcio con Odebrecht.

¿Debe derogarse el decreto?

- Debería modificarse. Mi propuesta es que no solo Odebrecht debe estar inmersa en este decreto, sino todas las empresas que estuvieron consorciadas con ella, y que cuando puedan vender que el fondo vaya al fideicomiso, garantizando la reparación civil. Yo no encuentro justificación para botar a Julia Príncipe y a Katherine Ampuero.

¿Cree que ambas hicieron una buena labor?

- A Katherine Ampuero se le vio cumpliendo un rol como corresponde, defendiendo los intereses del Estado y no del gobierno, y la señora Príncipe lo avalaba. Escuché la conferencia de prensa de ambas y señalaron que hay bastante avance en la reestructuración de la Procuraduría.

¿Cree que eran incómodas al gobierno?

- Yo creo que no se han dejado amordazar. Ellas eran una piedra en el zapato para las empresas corruptas.

¿La ministra debe ser citada a la comisión Lava Jato?

- Tiene que ser citada. Hubiese sido interesante que vaya al Pleno del Congreso, pero estamos en receso. Es necesaria la presencia de la ministra en Lava Jato el lunes que viene porque Príncipe y Ampuero dijeron que ella les dijo que las sacaba por órdenes del presidente y del premier. Esto es gravísimo y debe ser aclarado por el presidente en su mensaje a la Nación del 28 de julio.

Pérez Tello dijo que Príncipe y Ampuero renunciaron, pero ellas lo negaron y dijeron que las destituyeron. ¿Debe renunciar la ministra?

- Hace tiempo pedí la renuncia de la ministra en torno a que estaba acorralando al presidente con condicionamientos al indulto, cosa que no es constitucional. Con este hecho, agrava su situación. No está a la altura.

A propósito del ex presidente Fujimori, él defendió vía Twitter a su hijo Kenji, quien fue suspendido por 60 días de Fuerza Popular, y criticó a los congresistas que lo sancionaron. ¿Qué opina de ello?

- Yo entiendo la posición del ex presidente Fujimori. Como todo padre, tiene que salir a defender a su hijo. Tampoco tiene conocimiento de por qué motivos Kenji fue sancionado. No es cierto que se diga que fue porque tendió puentes o porque pidió la liberación de su padre. Lo que debemos tener claro es que en Fuerza Popular prima la disciplina.

Los mensajes de Alberto Fujimori hicieron notar a un fujimorismo dividido. Por un lado él, que es su líder histórico, apoyando a Kenji, quien fue sancionado por congresistas liderados por Keiko.

- El ex presidente Fujimori sigue siendo el líder histórico. Eso no va a cambiar. Sin embargo, en estos momentos él no está a cargo del partido ni de la bancada. La lideresa, quien preside el partido, es Keiko Fujimori.

¿No hay una guerra de liderazgos en Fuerza Popular?

- A veces nos dicen que en FP hay una dictadura y eso es falso. Hacemos un trabajo basándonos en la democracia, sometiendo a disciplina a varios congresistas. Esto es normal. La disciplina tiene que imperar, sea quien sea, nadie tiene ni debe tener corona. Si Keiko es incapaz de poner disciplina en nuestro partido, ¿cómo podrá hacerlo siendo gobernante?

Si como usted dice, que es importante tener disciplina, que no hay dictadura en FP y que nadie tiene corona, ¿Kenji podría ser expulsado si continúa en lo mismo?

- Yo no podría opinar sobre eso. Kenji tendrá que tomar conciencia en estos dos meses. Yo sé que va a valorar que en un partido se necesita disciplina.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular por la región Huánuco. Integro la comisión Lava Jato del Congreso y en el primer año parlamentario fui presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. También soy miembro titular de la comisión Madre Mía”.

“A Kenji Fujimori se le abrió un proceso disciplinario por sus declaraciones infraternas. Efectuó agravios de manera reiterativa. Por ejemplo, cuando el Consejo Directivo tomó una decisión sobre el Sodalicio, nos calificó de nauseabundos”.