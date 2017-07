Julia Príncipe: “Creí en sus palabras, estoy decepcionada del presidente”

Por: Mariella Balbi / Periodista

La ex jefa de los procuradores Julia Príncipe advierte que la ministra de Justicia está engañando al país y que ha ejecutado la demolición del sistema anticorrupción. Exige una explicación pública del premier y de la ministra Pérez Tello sobre la supuesta venta de Olmos.

Usted fue nombrada por el mandatario como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Kuczynski levantó su mano en Palacio, era la garantía de la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó?

- Me dijeron que esa presentación en Palacio era una reivindicación por la arbitrariedad realizada por Ollanta Humala y su esposa. ¿Cómo dudar…?

Nada presagiaba la tormenta.

- Así es. El presidente me ofreció que trabajaría con autonomía e independencia para luchar frontalmente contra la corrupción. Creí en sus palabras. Estoy decepcionada del presidente. Me sacaron sin más. Ha habido una injerencia política en nuestro trabajo. No existe la decisión ni la voluntad política de luchar frontalmente contra la corrupción.

¿Cuándo comenzó está injerencia política del gobierno?

- La incomodidad del Ejecutivo surge cuando el procurador Amado Enco pide que se investigue al ex ministro Martín Vizcarra por el caso del aeropuerto de Chinchero. El premier Fernando Zavala declaró que había que poner correctivos a los procuradores. Le fastidió y Marisol Pérez Tello salió a traducir a Zavala.

¿Le dijo algo?

- Ella me dijo: qué está pasando con los procuradores. Mi respuesta fue: están cumpliendo con su trabajo. No investigamos por apellidos. También cuando la procuradora Katherine Ampuero dio cuenta del primer mes de su gestión. Ahí informó que había pedido que se abra investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

¿Los procuradores que nombró usted pasaron un concurso?

- Por supuesto, concursaron más de 600 postulantes para seleccionar a los más idóneos. Finalmente, nombramos a 20 procuradores para el Poder Ejecutivo. Antes las designaciones se hacían a dedo. Parece que esto no gustó e incomodó a ciertos ministros. En el Viceministerio de Orden Público se retiró al procurador. La resolución tardó muchísimo en publicarse. Le informé al ministro del Interior que fue una decisión del Consejo (CDJE). La persona, designada en el gobierno de Humala, sigue en el ministerio a pesar de los cuestionamientos. Planteamos que si no estaban conformes, podían pedirles la renuncia y volvíamos a realizar un concurso.

En el marco de las facultades extraordinarias, el Congreso aprobó en enero la ley de una Procuraduría General del Estado como un organismo público. ¿Se reglamentó?

- Hasta ahora no. Tuvimos la emergencia y se pospuso la aprobación del reglamento que ya teníamos preparado. La semana pasada le pregunté a la ministra por esto. Me respondió que el premier Zavala le dijo que “esa ley ya no iba”. No dijo por qué. Con ese dispositivo, se reestructuraba el sistema de defensa del Estado, era autónomo administrativamente, en resumen no hubiera podido pasar esto. Ahora entiendo por qué luego de seis meses se rechazó el nombramiento del procurador del Ministerio de Defensa. Lo mismo la demora de seis meses para firmar la resolución de la procuradora del Ministerio del Interior.

¿Se acabó la lucha contra la corrupción desde la Procuraduría, el Consejo, etc.?

- Sí. Ya no hay autonomía, transparencia, no hay nada. Volveremos a la designación a dedo. Basta con la frase ‘te perdí la confianza’ y te vas, como dice Pérez Tello. ¿Cree la ciudadanía que los nuevos procuradores trabajarán con autonomía?

El constitucionalista Natale Amprimo sostiene que eso no existe…

- De acuerdo. ‘Perdiste mi confianza’ no es una causal para remover. La Ley 1068 vigente señala que los procuradores tienen cargos de confianza. Por eso Humala me botó. Cuando la ministra me dice que el presidente y el premier “están hasta acá” de Ampuero y que debía sacarla, contesté que no, porque no tenía ninguna causal. Siempre me dijo que Ampuero no le gustaba. Pero son profesionales que han pasado por un concurso, por la prueba del polígrafo, por favor…

Oiga, pero Pérez Tello dice que ni el presidente ni el premier le pidieron sacar a Ampuero…

- Me asombra la ministra. No tiene vergüenza, es una reverenda mentirosa. Cómo voy a inventar la frase y meter al Presidente o al Premier… Por favor.

La ministra dice guardar por usted el mayor de los aprecios.

- No es recíproco, ella miente, no es una persona confiable. Ha engañado a la ciudadanía con el tema de la venta de Olmos, ha logrado confundirla. El 10 de julio el juez Concepción Carhuancho declara fundado el pedido de la procuradora Ampuero de inhibición de venta de las acciones de Odebrecht.

Pérez Tello me dijo que esa fue la gota que rebalsó el vaso y que debía sacar a Ampuero antes de las 5 de la tarde, que esto colisionaba con el Decreto de Urgencia 003.

También insiste en que destituyó a Ampuero y a usted porque hay una política de Estado señalada en el Decreto de Urgencia 003 que se debe cumplir.

- La ministra, el Ejecutivo están confundiendo el Estado con el gobierno y de manera interesada. El congresista Bruce dice que los procuradores respondemos al ministro del sector, de manera vertical. Lo mismo afirmó el ex ministro Adrianzén en el gobierno de Humala y me botó. Por favor, los procuradores defienden los intereses del Estado, no los intereses del régimen de turno y actúan con independencia y autonomía.

¿Cuál es la nuez con el tema Olmos y el Decreto de Urgencia 003…?

- La ministra ha engañado al país en este tema y confunde adrede las cosas. La procuradora Ampuero actuó dentro de la ley. El Decreto 003 dice clarísimo que si Odebrecht quiere vender Olmos u otro activo, el Ministerio de Justicia (Minjus) tiene que informar por escrito a la procuradora anticorrupción sobre la venta y esta fija el monto de la reparación civil a favor del Estado, lo coloca en un fideicomiso en el Banco de la Nación. Pérez Tello sabe perfectamente el procedimiento, tal es así que a la Procuraduría Anticorrupción le llegó una comunicación del Minjus que indica que la empresa Odebrecht vendería vehículos y que indicara el monto de la reparación civil. La procuradora responde señalando dicho monto. Pero esa compra-venta se frustró.

Pérez Tello dice que se sabía de la venta de Olmos…

- Solo puedo pensar que sus declaraciones falsas buscan confundir a la opinión pública y justificar nuestra separación del cargo. Ella mencionó que en mayo pasado salió en El Comercio una noticia de que se vendería Olmos a Brook-field, de quien se dice que es asociada de Odebrecht y que ya compró la participación de Odebrecht en Rutas de Lima. Pero, ojo, esto último fue antes de la promulgación del Decreto 003. Que la ministra responda a los peruanos: ¿cómo la procuradora Ampuero podía señalar el monto de la reparación civil por Olmos si nunca le envió una comunicación formal, como dice la ley? ¿O quiere una justicia informal, ‘chicha’ o interesada?

De las declaraciones de Pérez Tello mucha gente cree que la procuradora Ampuero, y de relancina usted, trabó la venta de Olmos, perjudicando a 18 mil trabajadores, rompiendo la cadena de pagos…

- Es una campaña de demolición que busca traer abajo la lucha contra la corrupción. Olmos tiene dos empresas: Trasvase (con dos consorciadas) y H2 Olmos (con dos consorciadas). La inhibición que solicita Ampuero no es para el 100% de las acciones de Odebrecht en Olmos. Se aplica al 3.6% de H2 Olmos y al 33.82% de Trasvase Olmos. No sabemos la valorización de la empresa, no lo dicen. Ampuero actúa bajo el marco del Código Procesal Penal, para salvaguardar los intereses del Estado, no del gobierno. Por eso, el juez Concepción Carhuancho aprueba la inhibición. ¿También está impidiendo el pago de trabajadores, etc.?

¿Por qué Ampuero pide al juez la inhibición de la venta de Olmos y no de otros proyectos?

- ¿Por qué de las 54 empresas que conforman el grupo Odebrecht, la única incluida en el proceso penal, a pedido de la Procuraduría, es la empresa Constructora Norberto Odebrecht? Buscamos sus bienes y figura que tiene acciones en Olmos. La Fiscalía ha dejado fuera a las otras 53…

Un escándalo…

- La Constructora Norberto Odebrecht es la de la Interoceánica, donde está Toledo, Maiman y otros. Adicionalmente, el Decreto 003 finaliza en febrero de 2018. Por eso, Ampuero toma sus precauciones porque hasta hoy Odebrecht no ha concretado ninguna venta.

El 003 señala que el monto de la reparación civil se coloca en un fideicomiso…

- Así es, a nombre del Estado, no del gobierno. Pero si el Ministerio de Justicia no comunica a la Procuraduría la venta de Olmos, cómo se estima la reparación. El 003 no menciona el pago a trabajadores, ni la cadena de pagos. Indica que la transferencia y otros pagos deben ser aprobados por el Minjus. Para ello, el Minjus debe establecer lineamientos para el pago a terceros. Cosa que no existe. Es más, el monto de la reparación se deposita antes de la venta. Resulta increíble que Pérez Tello mienta tanto.

La ministra Pérez Tello dijo que en tres meses se podría vender Olmos y que Ampuero malogró todo….

- Ella sabe que la procuradora puede retirar la medida cautelar de inhibición y que Odebrecht ha apelado, se verá en segunda instancia. ¿Por qué la ministra sale a decir que esto es el fin del mundo? Hay un camino judicial, pero su solución fue botarnos. Por la salud moral del país, es necesario que el premier y la ministra informen a la ciudadanía sobre la venta, el monto, quién compra y cuándo estimarán el monto de reparación…

¿Es un pedido?

- Es un pedido que le hago al premier y a la ministra. La población tiene derecho a saber. Deben informar de la manera más transparente, que den una conferencia de prensa indicando qué pasos se han dado y comunicar formalmente a la Procuraduría Anticorrupción. Requerimos transparencia, hay mucha corrupción. En una reunión inicial con Odebrecht, le manifestaron a la procuradora Ampuero que pensaban vender Olmos en US$36 millones pero sin especificar más. La ley dice que primero se cobra el Estado. Queda claro que Odebrecht no buscaba concretar la venta, querían que Ampuero renuncie porque sabían que la inhibición superaría los US$36 millones. Por qué el gobierno, el Minjus no transparenta esto.

¿Hasta el momento es una venta soterrada y oscura?

- Por eso queremos que informen claramente. Yo no sé si Brookfield comprará, esas son notas periodísticas, requerimos que el gobierno se pronuncie, que el Congreso esté informado. De convocarnos, iremos con toda la documentación. La ministra sabe que hay un fideicomiso para Olmos con las ganancias de la empresa H2 Olmos, de S/1’600,000. ¿Por qué no lo usa si quiere pagar a trabajadores? Las ganancias de Chaglla tienen un fideicomiso de S/16 millones. Para Chaglla se vocea un comprador chino, deben notificárnoslo. El Decreto 003 se aplica para las ganancias de las empresas de Odebrecht. Pero en el proyecto Trasvase Odebrecht no saben cómo aplicarlo.

La procuradora Ampuero dijo que estimaba la reparación civil de Odebrecht en 2,000 millones de soles…

- Ese estimado sale de las cuatro obras de Odebrecht en las que se ha abierto proceso. Son: el tramo 2 y 3 de la Interoceánica, la Línea 1 del Metro, la obra de la Costa Verde y la Línea Amarilla, Vía de Evitamiento. Por esas cuatro, Odebrecht quiere pagar US$60 millones…

Ridículo y desproporcionado…

- Totalmente. Una suma irrisoria después de haber causado tanto daño al Estado.

Al parecer, no informaron sobre la venta de Olmos a la procuradora Ampuero para después caerle encima imputándole que no estableció el monto de la reparación…

- Da esa impresión. Pero ella ha cumplido sus funciones.

¿Estamos ante un Chinchero II?

- Probablemente. No se entiende el secretismo, todo parece realizarse entre gallos y medianoche. ¿Por qué el Minjus le comunica a Ampuero sobre la venta de vehículos de Odebrecht y no sobre Olmos? El periodista César Romero en La República señala que impedimos la venta de Olmos a las empresas Brookfield Infraestructure y Suez. ¿Cómo sabe él y no la Procuraduría Anticorrupción?

¿Odebrecht hace y deshace en la justicia peruana?

- La Fiscalía se ha centrado en lo que dice Jorge Barata. En realidad, corresponde que el Ministerio Público como persecutor del delito investigue todo. La Procuraduría solicitó que se investigue a los representantes de las 53 empresas de Odebrecht y a las empresas peruanas, JJ Camet y Graña y Montero. La Fiscalía se niega y no da explicaciones. La única empresa constituida como tercero civil responsable es la Constructora Norberto Odebrecht, de la Interoceánica. Hay que preguntarle a la Fiscalía qué está pasando.

¿Si Odebrecht logra pagar solo 60 millones de dólares al Estado Peruano…?

- Si se lo permiten, ahí acaba todo. Se da por cumplida la reparación civil para resarcir al Estado peruano.

“Hemos sido la piedra en el zapato del gobierno”

¿No le queda duda de la injerencia política en su destitución y la de la procuradora Ampuero?

- Más claro que el agua. El propósito era sacar a Ampuero, a Príncipe y descabezar la Procuraduría. Hemos sido la piedra en el zapato para que el gobierno haga lo que Odebrecht quiere, pagar solo 60 millones de dólares al Estado como reparación civil. Reitero que fueron muchas veces las que la ministra Pérez Tello me dijo claramente que el presidente y el premier no querían a la procuradora Ampuero. Y ella ha dicho públicamente que nunca le gustó. Estamos al gusto del gobierno. ¿Le podemos creer a una ministra que sale en un medio de comunicación diciéndole al país que yo he renunciado cuando me ha botado? Añadió que yo estaba pensando quedarme como asesora cuando sabía claramente que le había dicho que de ninguna manera. Además, me dijo que me comunicaría su decisión y mintió nuevamente, se fue de frente a la televisión a cortarnos la cabeza. ¿Dónde quedó la palabra de Marisol Pérez Tello?

El procurador Amado Enco ve el caso Chinchero. ¿Cómo quedará esto?

- El 3 de marzo solicitó ampliar la investigación por la adenda, involucrando a Martín Vizcarra, Fiorella Molinelli y otros funcionarios. Ya el fiscal abrió investigación y está avanzada. La de Vizcarra se elevó al fiscal de la Nación. Hasta el momento no se pronuncia. Adicionalmente, en el caso de la Interoceánica, la Procuraduría de Contraloría nos envía un informe de febrero con la denuncia penal a los responsables. Se pide al fiscal evaluar la situación jurídica de Verónica Zavala porque fue ministra en la época que se firma el tramo IV. Pide también que se pronuncie el fiscal sobre la situación jurídica de los representantes del consorcio. La semana pasada la procuradora Ampuero pidió el pronunciamiento del fiscal.

¿Por qué investigan al presidente?

- El fiscal no valoró las transferencias de dinero a sus empresas vía el Banco de Crédito. La procuradora interpuso un recurso de queja para que se investigue y se pronuncie.

¿Por qué no sacaron a Enco?

- Sería muy escandaloso. Yo he estado salvaguardando la autonomía de los procuradores. Ojalá no lo hostiguen.

¿Se reunió usted con el premier?

- Solo una vez, por la denuncia al doctor Moreno, querían saber el procedimiento. La ministra me dijo varias veces para ir a “hablar con Fernando”, yo le contestaba “no tengo nada que hablar con él”. Pérez Tello me comentó también que había un conflicto entre la Fiscalía y la Procuraduría. Le respondía que no había conflicto, que trabajábamos de acuerdo a ley y que, más bien, la Fiscalía nos ha cerrado las puertas. Ella manifestaba “pero de pronto si hablamos con Pablo Sánchez, se arregla”. Le dije que si quería hablar con él, le pedía una cita. Ella agregó: “pero sería bueno ir con Fernando”. “No entiendo para qué”, decía yo. Y ahí quedaba.

¿La Fiscalía les ha cerrado todas las puertas?

- No hay acceso y no ha avanzado. El fiscal Hamilton Castro tiene el monopolio de la información. Se dice, no me consta, que hay conflicto con los fiscales Villar (Ecoteva), Juárez Atoche (Humala-Heredia). Según el fiscal de la Nación, el único que conoce el acuerdo con Odebrecht es Hamilton Castro. Es el secreto mejor guardado. ¿Qué contiene ese convenio? ¿Acaso los peruanos no tenemos derecho a saber cuál es el contenido? ¿Cómo se maneja esa información? Yo pedí el marco jurídico del acuerdo, Castro me dijo que era confidencial. Es inaudito. ¿Con quién se suscribe el acuerdo? Son 54 empresas de Odebrecht.

¿Con su experiencia qué le indica esta actitud?

- Siempre trabajamos en coordinación con la Fiscalía. Por eso sacamos adelante muchos casos, Burga, Orellana, Peter Ferrari, Toledo, Humala-Heredia. ¿Por qué el secretismo, qué se esconde? Mi percepción es que hay un acuerdo entre el gobierno y el Ministerio Público. Puede ser que me equivoque, pero hay demasiada cerrazón. El único que tiene información reservada es el periodista Romero, quien escribió que los procuradores no hacíamos nada. Todo es extraño y poco claro.

Datos

En octubre de 2015, Julia Príncipe fue apartada del cargo de procuradora de Lavado de Activos, siendo ministro de Justicia Gustavo Adrianzén.