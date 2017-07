Juan Sheput: "Hubo una diferencia de agenda con el Ejecutivo"

Se acaba el primer año parlamentario y ejecutivo, y el congresista oficialista Juan Sheput, ratificado en la vocería alterna de Peruanos por el Kambio (PpK), hace un balance.

¿Cómo es la relación actual del gobierno con la bancada oficialista del Congreso?

-La relación ha ido de menos a más. Si bien aún tenemos posiciones diversas, hay un compromiso interno de ir limando diferencias y puntos de vista.

¿Por qué hubo diferencias al inicio?, ¿por la cantidad de liderazgos en la bancada?

-No, yo creo que fue un tema de agenda. Hubo una ausencia de agenda, ya que hemos tenido que modificar el plan de gobierno por circunstancias que tienen que ver con la realidad. Ahora sí podemos decir que tenemos un horizonte único.

¿Pero no se debió coordinar una agenda común antes de postular en las elecciones?

-No, porque surgen según las circunstancias.

¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, el tema de género. Era una cuestión que, a pesar de que estaba en el plan de gobierno, había militantes que tenían una posición contraria, como Moisés Guía. Al final, se ha visto que en las cuestiones que tienen que ver con aspectos principistas podrá haber diferencias, pero en las cuestiones que tienen que ver con aspectos de gobierno tiene que haber unidad de criterio.

¿La agenda de la bancada y la del gobierno, en este momento, es la misma?

-Por supuesto.

¿Habrá, entonces, menos diferencias en adelante?

-Sí, y eso ya se está notando. Salvo en dos oportunidades, somos la bancada que más ha votado de manera sólida y consistente. No somos un semáforo.

¿Todas las demás son bancadas semáforo?

-¿Las otras bancadas? Por supuesto. Nosotros no. Somos la bancada que, salvo en dos oportunidades, siempre ha votado de manera consistente.

Pero sigue habiendo inconvenientes entre congresistas oficialistas y ministros. Pasó hace poco entre Salvador Heresi y el ministro de Cultura.

-Pero esas ya son situaciones aisladas. Eso, más que con el plan de gobierno, tiene que ver con situaciones coyunturales. Son situaciones marginales.

También debe haber autocrítica. ¿Qué deben mejorar?

-Por supuesto que somos conscientes de ello. Tenemos que mejorar la relación con el partido, tenemos que aumentar el nivel de reflexión política, y debe haber un mayor proceso de integración con el gabinete.

¿Hubo división o disconformidad del partido sobre el protagonismo de sus militantes en la bancada?

-Bueno, hubo un nivel de expectativa como en cualquier partido que gana una elección. Se tiene que concebir al partido como un soporte social y no como un partido voraz por puestos burocráticos. El partido ha entendido eso.

¿Al inicio, era un partido voraz por puestos?

-No. Yo he dicho que el nivel de expectativas estuvo sobredimensionado y eso ocurre con todos los partidos, sin excepción.

En PpK ya eligieron los nuevos presidentes de comisiones y voceros, y ningún militante del partido figura, como Gilbert Violeta o Salvador Heresi. ¿No hay ninguna molestia por ello?

-No, ninguna. Inclusive, Gilbert declinó ser candidato a ser presidente de la Comisión de Justicia. No hay ningún desánimo.

¿Podremos ver, en los próximos días, más congresistas oficialistas en ministerios?

-Eso dependerá única y exclusivamente del presidente. De nuestra parte, no hay exigencias. Se especulaba que una parlamentaria podía pasar a un ministerio…

Ana María Choquehuanca…

-Claro, pero ella ya tiene la presidencia de la Comisión de Comercio. Yo sí creo que hay figuras importantes que podrían asumir una cartera sin ningún problema, como Mercedes Aráoz.

Si me lo dice, es porque algo hay por ahí.

-No, es lo que yo pienso. No hay absolutamente nada especulativo, pero sí creo que Mercedes Aráoz ha demostrado cosas que, para mí, son valiosas en un político: lealtad al gobierno, capacidad de trabajo y preparación.

El presidente anunció uno o dos cambios ministeriales. ¿Le parece adecuado, a pesar de que más de dos ministros fueron muy cuestionados?

-Yo no voy a evaluar a los ministros, pero sí creo que un cambio cercano al 28 le quitaría protagonismo al mensaje presidencial. Podría ser después de fiestas, si el presidente así lo estima.

¿En función de qué deben estar los cambios?

-De tres cosas: la percepción que tiene la ciudadanía sobre un sector, los resultados obtenidos y el liderazgo en reformas.

¿Y cuál cree que es la percepción sobre, por ejemplo, las ministras de Salud y Justicia?

-Ya le mencioné que no hablaré del desempeño de los ministros.

¿Porque, si no, me diría que hay que cambiar gran parte del gabinete?

-No, le diría que hay personas que merecen seguir al frente. Sí te podría mencionar desempeños positivos pero, para ser justos, tampoco vale la pena hacerlo en estos momentos.

Autoficha

“Soy congresista y vocero alterno de Peruanos por el Kambio. Integro las comisiones de Trabajo, Cultura y Modernización del Estado. Presido la Comisión del Bicentenario. Fui dirigente de Perú Posible y ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo”.

“Los problemas más álgidos en la bancada han sido motivados por escandaletes que no tenían mayor importancia política, pero mostraban un nivel de enfrentamiento, como lo que pasó con Roberto Vieira y las declaraciones de Moisés Guía”.

“Por la no suspensión de Bruce no le debemos ningún favor al fujimorismo. Yo se lo puedo asegurar, porque he sido portavoz durante todo este periodo, que jamás hemos hecho de la posición de Carlos Bruce una moneda de cambio en nada. Hubo un exceso en el pedido de sanción”.