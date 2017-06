Juan Sheput: "Hoy, Keiko Fujimori no pasaría a la segunda vuelta"

Patricia Quispe @pquispev

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, cuestiona la apuesta reiterada del fujimorismo por la “crítica sin sustento” y le recomienda a Keiko Fujimori que escuche más a sus parlamentarios “razonables” y no a sus asesores.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde ha denunciado que hay lobbies muy grandes en el gobierno en relación a Chinchero. ¿Los hay?

Son generalidades y acusaciones que siempre se dan, pero nunca aportan una sola prueba, y eso descalifica las declaraciones de cualquier congresista. No ha habido lobby ni cabildeos, a tal punto que el contrato ahora está en cero. ¿Dónde está el triunfo del lobby? Las decisiones se juzgan por las consecuencias…

Ha calificado al gobierno de gansteril…

Algo sabrá mi amigo Vitocho, pues lo mismo decían los militares de Fernando Belaunde Terry, y eso generó un golpe. No hay que ser tan irresponsables para lanzar ese tipo de afirmaciones, porque hacen mucho daño a la política y a la democracia. Son declaraciones sin pies ni cabeza y son lamentables porque no se ofrece ninguna prueba a cambio, ni siquiera el ofrecimiento de una comisión de investigación.

Lo cierto es que el gobierno se la jugó por este proyecto del aeropuerto de Chinchero pese a los cuestionamientos. ¿Por qué tanto afán?

Porque había sustento técnico y económico para seguir adelante y un gobierno, cuando le corresponde gobernar, no tiene que guiarse por algunas declaraciones altisonantes, sino por lo que está convencido. Desde ese punto de vista, los argumentos técnicos que planteaba Martín Vizcarra eran los adecuados.

En estas idas y vueltas, también se ha puesto sobre el tapete el tema del chuponeo y las grabaciones sin autorización. ¿El gobierno usa este sistema para ejercer presión, como se ha dicho?

En lo absoluto. Todos los indicios señalan que es el contralor quien se beneficia con la difusión de este audio, que está completamente descontextualizado. Si alguien ha chuponeado, todo apunta a que es el contralor. Se tiene que llevar a cabo una profunda investigación por un delito, porque tampoco se pueden hacer afirmaciones sobre bases sacadas de contexto.

Tampoco es la primera grabación que se conoce. ¿Qué medidas tomará el gobierno?

El daño que se le hace al país es terrible y la responsabilidad recae en el contralor, que ya debería haber renunciado. Ha perdido credibilidad, está completamente desprestigiado.

Desde el fujimorismo reclaman la renuncia del titular de Economía también.

¿Por qué? ¿Por frases sacadas de contexto? Eso también es una irresponsabilidad. El ministro ha pedido acudir al Congreso para explicar todo esto sin ningún tipo de problema. No se corre a ningún tipo de investigación. El que se corre es el contralor.

Se habla ya de interpelación.

Bienvenida si se da. Nosotros no le tememos a la interpelación; estamos sí en contra de la exageración interpelativa.

¿Qué pasará con el contralor?

Necesitamos una Contraloría fuerte y descentralizada que cumpla con su papel en la reconstrucción de zonas afectadas por las lluvias, en los Panamericanos y en el déficit de infraestructura física y, con este contralor, es imposible. El fujimorismo tiene gran responsabilidad. Los votos los tienen ellos y tienen que meditar sobre el impacto de su decisión. Tienen que pasar de la declaración a la acción y eso es destituir al contralor.

¿Es lo que está haciendo el fujimorismo: tener una política declarativa?

No solo el fujimorismo, la oposición en general. No sustentan y, por otro lado, no hay propuestas. La crítica es lo más fácil para llenar el vacío conceptual. Han sido incapaces de formar un gabinete en la sombra, de presentar propuestas alternativas, de decir qué país quieren, no tienen nada. En ese sentido, lo único que les queda es la crítica.

¿Qué cree que pasa con el fujimorismo que da lugar a este enfrentamiento constante con el gobierno?

El gran problema histórico del fujimorismo es la relación con sus asesores. En la medida que Keiko Fujimori se desprenda de su círculo íntimo de asesores y haga más caso a los parlamentarios razonables que hay en su partido, la situación va a cambiar y va a ser mejor para ella, para el gobierno y para el país. (…) El problema son los asesores que hablan en la oreja, esos validos que permanentemente le hablan en la oreja a Keiko y que la alejan de escuchar a la gente razonable de su bancada.

Ayer se cumplió un año de la segunda vuelta electoral que ganó Kuczynski. Si hubiera una elección en este momento, ¿cree que el resultado electoral sería diferente?

Si hubiera una nueva elección hoy día, con lo que está pasando, PPK ganaría por un margen mucho más amplio. No entiende el fujimorismo que el clima confrontacional aleja y la gente no quiere confrontación, sino una oposición razonable que no llegue al nivel de agresividad que vemos en algunas declaraciones. En una nueva elección, de repente, Keiko Fujimori no pasaría a segunda vuelta si algunos de sus parlamentarios siguen fomentando la agresividad. Eso ella tiene que razonarlo, es una señora inteligente.

Autoficha

“Presido la Comisión del Bicentenario, en la que tengo el orgullo de contar con parlamentarios de primer nivel. Vamos a tener muestras fotográficas y un inventario de obras historiográficas. (…) Queremos que la gente interiorice lo que realmente significa el bicentenario”.

“Hubo tropiezos en la relación Ejecutivo-bancada, pero definitivamente la situación ha mejorado. Hay mayor cantidad de reuniones y coordinación, y eso se puede ver públicamente. Salvo expresiones aisladas e infelices, no hay ningún problema”.

“Nosotros (Peruanos por el Kambio) no nos vemos en la Mesa Directiva. Es algo que no se ha discutido en la bancada. (…) Cecilia Chacón y Mauricio Mulder, desde mi punto de vista, me parecen adecuados, le darían experiencia y manejo a la próxima directiva del Congreso”.