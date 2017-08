Juan Sheput: "Falta actitud política en el gabinete Zavala"

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, cuestiona que, desde el gobierno, se haga oídos sordos al reclamo ciudadano de cambios en el gabinete. Además, denuncia la “patriarrojización” del Ministerio de Educación.

¿Comparte la opinión de Gilbert Violeta sobre la necesidad de que se realicen cambios en el gabinete?

He planteado (cambios) en políticas públicas, que es distinto al de las personas, pero comprendo su posición, pues hay muchos ministros que merecen, por lo menos, una mayor cuota de esfuerzo en lo que están haciendo.

¿No ve compromiso con las tareas que deben cumplir?

Compromiso sí. El problema es dedicación o capacidad. Hay una confusión de roles: es el presidente quien decide quién y cuándo se marcha del gabinete, quién es ratificado y en qué momento.

Salud, Educación y Justicia son las más desaprobadas. ¿Deberían hacerse cambios?

También hay otras carteras que merecen una mayor cuota de esfuerzo, como Interior, pero los tiempos y la oportunidad de los cambios son decisión exclusiva del presidente.

¿Dónde está el gabinete de lujo del que se ufanó PPK?

Esa es una categoría que le puso la gente y que puede estar fundamentada en la capacidad académica de algunas de las personas que lo integran…

Es una categoría que le dio el mismo presidente.

No recuerdo al presidente haber dicho eso jamás. (…) Un ministro es fundamentalmente político antes que técnico.

¿Faltan políticos en el gabinete Zavala?

Falta actitud política más que personajes políticos. La actitud política sugiere varias cosas, pero sobre todo la capacidad de colocar la agenda, persuadir a la opinión pública y conquistarla.

¿Cuáles son las falencias ministeriales que advierte?

El gobierno, en su conjunto, tiene un problema para colocar la agenda; es algo en lo que está trabajando el presidente. Por eso, las palabras de Violeta son comprensibles, Peruanos por el Kambio tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y le corresponde hacer apreciaciones de índole política.

¿Es válido decir que no habrá cambios porque los hubo hace poco?

No, en absoluto. Ha habido gobiernos que han hecho cambios a los tres días, a la semana, al mes. Basta con recordar al Apra o a Ollanta Humala. Los cambios no son de carácter cíclico ni temporal, están en función directa de las circunstancias y si estas los exigen, se tienen que hacer.

El 56% de la población, según Datum, demanda cambios.

Hay un gran sector que plantea cambios. No es la opinión de un politólogo. Es un trabajo estadístico y, por lo tanto, uno tiene que tomar el mensaje de las encuestas con seriedad. Me preocupa que se pretenda ignorar lo que dicen las encuestas. El gobierno debe entender el mensaje por una sencilla razón: la popularidad da legitimidad y la legitimidad es importante en la consolidación de las políticas del gobierno. No se puede impulsar nada sin legitimidad.

¿Deben mejorarse los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía?

El gobierno debe entender que tiene una bancada y es la de Peruanos por el Kambio. Si algunos ministros entienden eso, las cosas fluirán más positivamente.

¿Hay un divorcio?

No, hay preferencias por otras bancadas. (…) Si quieren tener éxito y buen manejo político, que entiendan que las cosas se articulan a través de la bancada de PpK y no tratar de tercerizar la acción política con otros.

¿Por qué critica al contralor por sus declaraciones sobre lucha anticorrupción?

He dicho que el contralor no es opinólogo ni ministro y no tiene que dar declaraciones de índole política. Me ratifico en eso. Le sugiero que no escuche malos consejos y no pise el palito, y se ciña al aspecto técnico si no quiere ser descalificado por quienes ahora le dan la razón.

¿No es lógico que haga un acompañamiento al proceso de la reconstrucción?

Por supuesto, eso es concurrente, decir qué es lo que se tiene que hacer es vinculante y está mal, porque es inmiscuirse en la gestión. Entonces, que desaparezcan todos los ministros y que el contralor se encargue de decir cómo se hacen las cosas. ¿A ese ridículo queremos llegar?

Él ha dicho que el gobierno demostrará su voluntad de lucha anticorrupción dándole los recursos que requiere…

El contralor se contradice. ¿Qué significa eficacia? Hacer las cosas bien sin más recursos. ¿Él condiciona su éxito al tema presupuestal? Está mal el contralor.

¿En la lucha anticorrupción no se requiere fortalecer a entes como la Contraloría?

De acuerdo con que se fortalezcan con mayores recursos, pero condicionar el éxito a un tema de recursos empobrece el concepto de la Contraloría. Yo estoy actuando, en cierta medida, como un hermano mayor que le dice (al contralor): “No te metas en problemas, haz las cosas bien”, porque está en una verborrea que no le conviene a su puesto. Si quiere seguir así, que asuma el costo de su decisión; al contralor se le mide por los resultados, no por su capacidad oratoria.

Autoficha:

“Con Vicente Zeballos (en la vocería) estamos haciendo un trabajo interesante en la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), donde el análisis político está tomando mayor protagonismo. Por lo pronto, ya hemos tenido una reunión con los miembros del partido…”.

“Creo que se va a poder articular un buen frente político (entre el partido y la bancada oficialista) que permita difundir, y ser una faja de transmisión con la sociedad, de lo que viene haciendo el gobierno del presidente Kuczynski”.