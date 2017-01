Juan Sheput: “Caída de PPK no es por huaicos ni Odebrecht”

Carlos Castillo @cdcastillin

El vocero alterno del oficialismo, Juan Sheput, recordó que el caso de los ‘vladivideos’ favoreció la imagen de Valentín Paniagua, y afirmó que confía en que lo mismo suceda con el caso Odebrecht y el presidente Kuczynski.

Las últimas encuestas coinciden en demostrar una considerable caída en la popularidad del presidente Kuczynski. ¿Cree que al jefe de Estado lo está afectando el caso Odebrecht?

No lo creo. Si se tratara solo de Odebrecht, con toda seguridad que la caída sería de 25 a 30 puntos. El tema pasa por una decepción generalizada de toda la clase política y de sus instituciones. Odebrecht es solo un elemento. Yo confío en que esto se va a revertir. ¿Recuerdas cuando estalló el escándalo de los ‘vladivideos’? Este caso encumbró a Valentín Paniagua y lo hizo tremendamente popular.

Usted ha señalado el caso de Paniagua, pero recuerdo que su popularidad creció porque asume el liderazgo de la lucha anticorrupción. ¿Cree que en este gobierno está faltando ese liderazgo?

Claro. Es un liderazgo que está en proceso de crecimiento, conforme pasan los días se verá ese crecimiento. Lo mismo ocurrió en el caso de Paniagua, quien inicialmente fue atacado y luego se encumbró como un referente. Esto recién empieza y es una oportunidad tremenda para el gobierno para poder hacer de Odebrecht o de Lava Jato una forma de reconciliarse con la ciudadanía a partir de una lucha frontal contra la corrupción.

¿La población percibe que no hay ese liderazgo?

Claro, pero el problema va por otra cosa, va por la inseguridad ciudadana, por las peleas menudas entre los políticos, los problemas son porque la comisión de Ética no cumple con su papel. La situación se puede agravar si se tiene en cuenta que crece la temporada de huaicos y viene el periodo de las matrículas escolares.

¿Y no considera que debe haber alguna corrección en el estilo del presidente Kuczynski? Por ejemplo, algunos analistas afirman que no hubo prevención frente a los desastres naturales.

Si tú analizas las encuestas, te darás cuenta de que el tema de los huaicos es de la última semana y lo de Odebrecht viene de los últimos 20 días. Ese no es el problema. El primer paso para plantear una solución es identificar el problema. En ese sentido, el problema principal del gobierno es que aquello por lo que fue elegido presidente –crecimiento económico, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, mejoras en los servicios– es aún una cuestión que está en marcha y no se está cumpliendo como quisiéramos.

¿Cree que en la medida como actúe el gobierno o se muevan los estrategas del gobierno se va a revertir esta caída de la popularidad presidencial?

Para empezar, no creo en los estrategas del gobierno, yo confío en la sabiduría del presidente para tomar las medidas correctas. No confío en los estrategas porque esta no es una caída de un mes, esta es una tendencia. Se han perdido 30 puntos en los últimos cinco meses y medio. La caída del presidente no es por los huaicos ni por Odebrecht o Lava Jato. Esa es una mentira, eso es propio de las avestruces. Eso lo dirá algún asesor que quiera conservar su puesto. Esto es un tema de los últimos meses y se requieren cambios.

¿Qué o quién está fallando en el gobierno? ¿Qué cambios?

No puedo decir eso públicamente, pero sí plantear como solución a la columna vertebral del problema que se hagan cambios, como asumir el liderazgo de la lucha contra la corrupción.

¿Considera que se viene lo peor del caso Odebrecht?

No tengo la menor duda, por eso insisto en que esta es la oportunidad para que el gobierno se encumbre en la lucha contra la corrupción. Tiene que deslindarse con cualquier tipo de sospecha.

¿Cree que el escándalo llegará a los altos niveles de los tres gobiernos comprometidos o quedará en el ámbito de viceministros apristas?

Llegarán a los más altos niveles en los gobiernos de Toledo, de García y de Humala y de la gestión municipal de Villarán. Los indicios son contundentes. No sé si alcanzará a los presidentes, pero sí hay indicios suficientes de que esos tres gobiernos están comprometidos.

¿Alcanzará a la ex alcaldesa?

Es difícil determinarlo, pero hay funcionarios, como este señor José Miguel Castro, que ha sido gerente municipal, que tendrían mucho que explicar.

¿Para usted existe la conexión Camargo Correa-Maiman-Toledo-Ecoteva?

Claro, ahí está su gran amigo (de Toledo) Maiman, y eso es lo que me apena porque sigo teniendo un gran aprecio por Toledo y me apena porque el indicio es contundente. Es una cadena de situaciones que afectan a Toledo.

¿En el caso de Humala se puede decir que hay una vinculación directa entre Odebrecht y Lava Jato con lo que se señala en las agendas de Nadine Heredia?

Por supuesto, hay una correlación directa y encaja perfectamente entre las anotaciones y los hechos, entre los montos y las coimas, entre lo escrito y lo declarado en Brasil; hay una relación directa que compromete a Nadine Heredia y a Ollanta Humala.

Autoficha

“Soy vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio hasta julio de este año. Sin embargo, nosotros podemos ser cambiados en cualquier momento, si es la decisión de la bancada, siempre que la situación de algún vocero se vea comprometida por alguna denuncia ética”.

“He sido ministro de Trabajo en el gobierno del presidente Toledo, pero ahora no tengo ninguna ambición ministerial. Creo que más contribuyo desde mi papel en el Parlamento, fomentando el consenso para las leyes que se requieren”.

“Ollanta Humala y Nadine Heredia cuentan con un abogado realmente brillante, Eduardo Roy Gates, a quien me atrevo a recomendarle que deje esa defensa. Tiene mucho por ofrecer al país y no debería arriesgar su trayectoria defendiendo este tipo de cosas”.