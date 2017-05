Juan Mendoza: Susana tus errores

Graves sospechas de corrupción se ciernen sobre Rutas de Lima. ¿Qué sabemos sobre la cuestionada concesión?

1. En enero de 2013, Susana Villarán entregó por 30 años los peajes de la Panamericana y Ramiro Prialé a Odebrecht (Odb). La millonaria concesión se hizo sin concurso público: Odb llegó con su proyecto bajo el brazo, el Concejo lo declaró de interés, y Villarán firmó el contrato. Increíble pero cierto: Odb recibió Rutas de Lima, con ingresos anuales de S/250 millones, sin enfrentar ninguna competencia. La concesión se realizó cuando Villarán hacía esforzada campaña para evitar su revocatoria.

2. Rutas de Lima ha sido negocio redondo para Odb: ha invertido menos de US$250 millones y ya ha recibido US$500 millones. Como Odb aún tiene 25% de la concesión, la tasa de rentabilidad superará el 100% con creces. Odb ha ganado a manos llenas haciendo muy poco: los peajes han aumentado 66%, pero la calidad de las vías y del servicio no ha cambiado de manera apreciable. El abortado doble peaje en Puente Piedra es la cereza en el pastel de un contrato leonino con enorme beneficio para Odb y gran perjuicio para Lima.

3. Convoca y Ojo público han revelado pagos por US$711 mil del departamento de coimas de Odb por Rutas de Lima el 2014. Uno de los pagos, por US$291,700, se habría girado 3 días antes de las elecciones que Villarán perdió frente a Castañeda. Según J. Castiglioni: “Si hubo pago de sobornos (…) Villarán debió saberlo”, pues la concesión fue revisada por el CEPRI del municipio cuyos miembros dependían directamente de la alcaldesa.

4. ¿No será que la plata de Odb sirvió para financiar las campañas de Villarán a cambio de Rutas de Lima? ¿Le pagó Odb a Favre, salvador de Villarán? ¿Habrá donado Odb arena para La Herradura como parte de su plan de asegurarse la jugosa concesión?

5. Según delaciones premiadas en Brasil, entre 2012 y 2014, OAS envió de US$2 a US$2.5 millones de sobornos a Lima utilizando traficantes de dinero llamados “doleiros”. OAS tenía entonces el proyecto Vía Parque Rímac (Línea Amarilla) con el municipio de Villarán. ¿Para quién(es) eran los dólares de los “doleiros”?

Hernán Núñez, regidor de Villarán, ha dicho que desconocía qué era Odb el 2013. ¿No era su trabajo informarse? ¿Por qué el resto del Concejo no se opuso a la lesiva concesión? ¿Por qué no se les ocurrió pedir la opinión del MEF al entregar los peajes de la capital del Perú, sin licitación, durante 3 décadas?

Las apariencias regías engañan al elector. Pero no hay duda de que Rutas de Lima está entre las más grandes estafas en los 485 años de la ciudad.