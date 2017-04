Juan Mendoza: 3 millones de razones

El gobierno de Humala, que prometió el balón a 12 soles, es el responsable de que el sur no tenga gas. ¿Cuál es la extraña cronología del gasoducto?

1. El 2008 la empresa Kuntur, de capitales norteamericanos, firmó una concesión con el Estado para construir el “Gasoducto Andino del Sur” por $1,334 millones. Los riesgos y financiamiento del proyecto eran privados: incluso si había incremento de costos, el Tesoro no de-sembolsaba un centavo. En magníficos artículos, Manuel Romero nos dice que Kuntur no tenía ni ingresos garantizados ni concesión para transportar líquidos de gas. Como garantía de fiel cumplimiento, Kuntur entregó una carta fianza de $67 millones en beneficio del Estado.

2. En abril de 2011, Odebrecht compra Kuntur. Una vez en manos de Odebrecht la concesión se paraliza: no hay real avance por los siguientes 3 años.

3. En julio de 2012 Humala lanza el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuyo trazo era básicamente el mismo que el de Kuntur. Así como lo lee, a Humala se le ocurrió que era buena idea tener 2 gasoductos, uno al lado del otro.

4. En junio de 2014 Odebrecht ganó la concesión del GSP como postor único por $7,300 millones. El GSP sí tenía ingresos garantizados de hasta $912 millones anuales que iban a ser financiados con los recibos de luz. Además, Odebrecht ganó el derecho a transportar líquidos de gas.

5. En octubre de 2014 Kuntur solicitó el término de su concesión. A pesar de que Kuntur había incumplido su contrato, no se ejecutó la carta fianza de $67 millones sobre la base de la peculiar opinión de Alfredo Dammert, el mismo que le dio luz verde a la lesiva adenda de Chinchero.

6. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata aseguran haber entregado $3 millones a los Humala a través de la división de coimas de su empresa. Un colaborador eficaz afirma que Nadine Heredia movió cielo y tierra en Proinversión y en el MEM para que el GSP se licitara a corte y medida de Odebrecht.

7. El Fiscal Reinaldo Abia ha conseguido que se levante el secreto de las comunicaciones de Heredia. La razón es que en octubre de 2013 Jorge Barata habría llamado a Heredia para pedirle que se demore la licitación del GSP hasta que Odebrecht estuviera lista.

¿Por qué Humala prefirió el GSP, con ingresos garantizados, al proyecto Kuntur que no recibía un centavo del Estado? ¿Por qué no se le ejecutó la carta fianza a Kuntur? ¿Por qué, dado el enorme daño a su reputación, Humala aún no demanda a Odebrecht y Barata por difamación?

¿Habrá 3 millones de razones detrás de la penosa cronología del gasoducto? El Perú merece una explicación.