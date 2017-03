Juan Manuel Benites: "Este fenómeno alarma a los científicos del mundo"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Una de las situaciones más críticas de nuestra historia mantiene varias zonas del país en alerta roja. Los huaicos, lluvias e inundaciones no cesan y el ex ministro de Agricultura Juan Manuel Benites dice que la situación es incierta. En esta entrevista expone el panorama de un Perú en su hora más difícil.

¿La situación puede empeorar aún en el país?

Este tema todavía puede continuar. El mar está caliente y mientras más lo esté, el riesgo es mayor. Ahora, ¿de qué va a depender que esto empeore o no? Bueno, como hay un cambio de estación, deberían activarse los vientos y debería empujar el agua caliente hacia el centro de América y enfriar el mar del Perú.

¿Es uno de los fenómenos naturales más críticos de nuestra historia?

En el acumulado vamos a llegar a cifras cercanas a las del 83 o 98. Se va a notar en la historia como un Niño importante. Este fenómeno incluso tiene alarmados a los científicos del mundo. Ya se está hablando de un 50% de probabilidad de que pueda haber un fenómeno El Niño global, lo cual sería muy atípico porque acaba de haber un Súper Niño en el 2016, el cual esperábamos en Perú, pero solo le dio duro al resto de países.

En el 2015 se hicieron labores de prevención para El Niño que finalmente no llegó con intensidad al Perú. ¿Esas labores de prevención sirvieron para la emergencia de ahora?

Las obras de prevención han funcionado perfectamente. Si no fuera por eso te aseguro que hoy el impacto, por lo menos en el norte, sería 5 o 10 veces peor. El problema en Piura es que el agua de las lluvias no tienen dónde desfogar y se empoza porque no tiene un drenaje pluvial. Ese drenaje no se hace en 6 meses y ese fue el tiempo que teníamos para hacer labores de prevención hasta que llegue El Niño. En esos 6 meses nos preparamos lo mejor que pudimos, limpiando ríos, drenes, quebradas…

¿Superada esta emergencia sí será necesario hacer un drenaje pluvial en el norte?

Así es, para que realmente Piura esté segura. El plan de acción nuestro (del gobierno anterior) decía bien claro que el objetivo era mitigar los impactos, no decía “eliminar” porque nosotros no podemos dominar a la naturaleza. Lo que queríamos era reducir impactos y eso es lo que se ha hecho, las pruebas están ahí. Pero, ojo, para que realmente podamos tener ciudades más seguras, tenemos que ordenarlas. Eso significa no solo trabajar el drenaje pluvial sino también no permitir que gente se instale en zonas vulnerables.

Para eso se necesita un programa de vivienda, también…

También, por supuesto, eso es importante, y sancionar a autoridades que dan títulos de propiedad en zonas vulnerables. Eso, para mí, es un delito. Están poniendo en riesgo a las personas. ¿Sino de quién es la culpa, del río Rímac? El río recorre su camino.

También el 2015 se iba a realizar el Dakar en el Perú, el gobierno canceló el evento deportivo para destinar recursos a la prevención de El Niño. Hoy existe una polémica por la realización de los Juegos Panamericanos del 2019. ¿Cree que deben cancelarse para destinar esos fondos a atender la emergencia en el país?

Cada gobierno toma sus decisiones. Aquí es un tema de recursos y prioridades. Evaluemos el impacto de la emergencia, cuánto es lo que se necesita para reconstruir, veamos cuánto tenemos, y si vemos que no nos alcanzan los recursos, se debe tomar una decisión sobre los Juegos.

El gobierno dijo que tiene el dinero para cubrir ambas cosas. ¿Cree que es así?

Es un tema de saber manejar bien los recursos y priorizar. Probablemente vamos a tener que cortar unas cosas que no sean tan prioritarias y ahí habrá un momento en que veremos si los Juegos Panamericanos son la prioridad dos, la prioridad tres. Lo importante ahora es atender la emergencia, después veremos si cuadran o no las cuentas.

¿El satélite adquirido por el gobierno anterior está sirviendo en esta situación crítica como se espera?

Hay desconocimiento. Unos piensan que el satélite hace todo lo que se nos pueda ocurrir. Ahora se está usando para las cuencas saturadas, es decir para ver si se está acumulando agua en una zona. Además, al haberlo comprado tenemos entrada a cuatro o cinco satélites más de la línea francesa que sí hacen lo que nos interesa, incluso el tema meteorológico. Este gobierno está trabajando con un nivel de tecnología que nosotros no tuvimos en el gobierno pasado.

¿Entonces las críticas sobre el satélite son políticas?

Sí, porque no lo conocen. Yo creo que ha sido un gasto absolutamente válido. Nos está sirviendo ahora y nos va a servir para muchas cosas más. Todavía estamos aprendiendo a sacarle provecho.

El gobierno anunció que entregará en el norte S/1,000 por hectárea a los agricultores afectados por las lluvias. ¿Es una buena medida?

Para los agricultores más pobres puede ser un alivio, es una manera de sustituir lo que haría un seguro agrario, pero no es suficiente, y lo importante no es que el Estado reponga todo, hay que trabajar con créditos de recuperación del Banco Agrario, que puede cortar carteras morosas y hacer un programa de salvataje.

Autoficha

“Fui ministro de Agricultura y Riego en el gobierno anterior, de Ollanta Humala. Hay que seguir monitoreando las cuencas porque se van a ir colmatando y en estos eventos aparecen plagas. Hay que tener un control porque eso puede ser más devastador que una inundación”.

“Se prevé unas tres semanas en las que podríamos tener este tipo de eventos (lluvias y huaicos), pero de ahí en adelante hay que ver cómo va la temperatura. Lo que pasará es que va a cambiar la locación del fenómeno. La intensidad será igual”.

“Sí hubo El Niño en el 2015, pero fue moderado. Hubo días que llovió más que en el año 98 en el río Chira y Tumbes. ¿Cuál fue la diferencia con el fenómeno de hoy? Que fue más espaciado, no llovía tan seguido como ahora, pero sin duda el fenómeno de hoy es mayor”.