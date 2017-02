Juan José Garrido: ¿Y Keiko?

Algunos fujimoristas vaticinan la caída de Pedro P. Kuczynski y una minoría cree que no llega ni a julio. Claro, lo dicen en voz baja, con cara de preocupación, pero en ellos se siente un tufo a revancha y hasta goce. A la propuesta, por supuesto, suman la derivada: “Solo Keiko Fujimori puede asumir este caos”.

Primero, creo que la premisa es altamente improbable, al menos hoy día. Para que el gobierno ppkausa caiga, como sugieren, se necesitan muchos percutores actuando en simultáneo. Cierto, vivimos en un ambiente de precarias instituciones, pero igual se requiere de, al menos, un paquete de pruebas contundentes que liguen de manera directa al mandatario con un acto indefendible, cierto grado de acuerdo político en la oposición, medios que apoyen dicha salida, entre otros.

Segundo, y si todo ello ocurriera, no es tan claro que la opción de preferencia (del electorado), en este momento, sea el fujimorismo. Para empezar, son parte del sistema político. Y como vemos, todo el sistema está en crisis. Después está la percepción que se ha ido formando la ciudadanía sobre Keiko Fujimori en la etapa post-electoral. No es buena. De hecho, su índice de popularidad ha caído 14 puntos en el último año. La lideresa del fujimorismo se ha mostrado en estos meses distante, esquiva y hasta dolida. La aprobación de Luz Salgado se ha desplomado, al igual que la imagen de muchos de sus tecnócratas y del círculo íntimo.

Ello me lleva a la siguiente derivada: si se produjese la caída del gobierno, como algunos esperan, ¿está el fujimorismo preparado para lidiar con lo que sigue? Dicho proceso requerirá temple, altura, credibilidad y estándares éticos, sentido y reflejos democráticos, en fin, cosas que no se encuentran en dicho partido político. Tampoco en otros, es cierto. Y por ello jugará, en la mente de los electores, el eterno dilema: ¿outsider o tradicional? En resumen: no es tácito que sea el fujimorismo quien capitalice en dicha crisis.

Mientras tanto, ¿en qué anda Keiko? ¿Qué sabemos de ella, de sus actividades, de su entorno, de lo que piensa?