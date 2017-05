Juan José Garrido: ¿Y cómo cambiamos?

Señalábamos ayer, en “Impunidad total”, la creciente sensación en la ciudadanía de que aquí, en el Perú, no pasa nada respecto a la corrupción; léase, que para los corruptos debemos ser una suerte de paraíso legal, donde es muy fácil hacer negocios y muy difícil ser atrapado. Usamos el caso Lava Jato como ejemplo, pero en verdad se podría extender a otros del mismo tipo, como también a otros ejemplos de impunidad: el crimen organizado, delitos de encubrimiento o de función, y así. El caso Madre Mía, en el cual está sindicado el ex presidente Ollanta Humala, es otro ejemplo.

El ecosistema a favor de la impunidad es, como vemos, robusto: el Estado es una coladera de casos de corrupción (el gobierno nacionalista fue una fábrica de ejemplos); el sistema judicial (Poder Judicial, fiscalías, procuradurías, entre otros) es una máquina calibrada para reconvertir un delito en humo; el empresariado se siente cómodo con el sistema y, por lo tanto, sigue los incentivos planteados; las ONG y otras instituciones del ámbito privado se han convertido en espacios políticos, y la mayoría de los medios no se guían por estándares morales, sino que responden a sus apuestas políticas durante la campaña. Es el círculo vicioso perfecto.

¿Cómo cambiar esto? Bueno, partamos por lo obvio: el único estamento que podría (nótese el condicional) hacer una reforma que cambie este ecosistema es el sistema de partidos políticos, vía un gran acuerdo y una serie de reformas trabajadas entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por supuesto, esto jamás pasará, por una sencilla razón: los partidos políticos, o bien conocen el ecosistema y se benefician del mismo, o bien se mimetizan ni bien se integran.

En resumen, los partidos políticos, los llamados a realizar los cambios, no encuentran incentivos para hacer las reformas necesarias. ¿Por qué se llenan la boca con esas promesas durante campaña? ¡Son políticos, y en campaña!

¿Y la ciudadanía? Como siempre, preocupada por sus problemas inmediatos, que nunca son pocos. Ojalá me equivoque, pero no veo la posibilidad de cambios en el futuro.