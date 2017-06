Juan José Garrido: ¿Y ahora, qué?

Rechazada la cuestión de confianza presentada al Congreso por el ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien presentó su renuncia ante dicho voto, suman 4 las bajas del primer gabinete del presidente Kuczynski. Algunas observaciones por hacer.

Para empezar, de las 4, solo 1 puede ser considerada como una “baja” producida por la oposición; me refiero, por supuesto, al ex ministro de Educación Saavedra, quien fue censurado, según el registro, por la compra –aparentemente irregular– de unas computadoras. Cierto, el ministro es el responsable político de dichas compras, pero no queda claro si ameritaba una censura, menos aún recibir el encono de la oposición en el ínterin. También señalamos, al tratar este tema, que el ministro jugó contra su gobierno al alargar la crisis a sabiendas del final anunciado.

De los 3 restantes, dos salen por errores de gestión; en el caso del ministro Vizcarra, por las idas y venidas sobre la famosa adenda (anunciando, equivocadamente, que se dejaba sin efecto el contrato); en el caso del ministro Thorne, por sus expresiones en un audio que, si bien no constituyen delito, han sido criticadas por casi todas las bancadas. Finalmente está el caso del ex ministro de Defensa Mariano González, digamos que por causas “personales”.

En efecto, 4 ministros son un golpe importante para un gobierno que recién empieza a acomodarse en el sillón de mando, 2 de los cuales eran piezas claves (Vizcarra y Thorne). El gobierno debe trabajar muy fino de aquí al 28 de julio para reorganizarse y lanzar un equipo sólido y una batería de propuestas audaces que le permitan recuperar la iniciativa política de cara a su segundo año de gobierno.

No nos cansaremos de repetirlo: echarle la culpa al fujimorismo no los exonera de sus resultados; es imperativo que planteen una estrategia, a sabiendas del entorno que les tocó, de tal manera que puedan llevar a cabo la tarea encomendada por los electores. Eso es lo relevante para los 30 millones de peruanos, ver resultados, y por ellos serán valorados.