Juan José Garrido: Sin prisa

La captura del ex miembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro, Edwin Luyo, así como el allanamiento y la orden de captura del ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, hoy prófugo, han sido percibidos como actos de menor trascendencia y escala. Cierto, ninguno podría ser considerado “un pez gordo”, pero de eso no se trata la búsqueda por la verdad. Para llegar a los verdaderos beneficiarios de las tropelías, así como a los montos totales desembolsados, la justicia peruana deberá actuar con más empuje y sentido de urgencia.

Para empezar, la fuga de Cuba demuestra por qué es importante actuar a la brevedad posible. Tomando en consideración el tiempo que lleva fuera del Perú, es muy posible que haya sido alertado de lo inevitable… ¡hace casi un mes! Entonces, cuando el fiscal Hamilton Castro nos dijo que hacer allanamientos y capturas era un ruido innecesario, pues este caso prueba que no era así.

Recordemos un hecho esencial: el caso Lava Jato reventó en Brasil en marzo de 2014; desde entonces, la Fiscalía debió actuar con celeridad a sabiendas de que acá encontrarían una madeja de corruptelas en los procesos en los que la constructora Odebrecht haya participado. Desde ahí debieron establecer montos potenciales, principales sospechosos, revisar transferencias, movimientos irregulares, entre otros.

Peor aun: desclasificada la información sobre algunas de las corruptelas probadas por el Departamento de Justicia norteamericano, en diciembre pasado, tampoco tomaron medidas inmediatas. ¿Cuál era el miedo o la reticencia? Encima nos enteramos de que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba preparada para congelar las cuentas de la constructora, pero que la Fiscalía no tomó la decisión.

Desde esta columna hemos reconocido los esfuerzos del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por devolver el prestigio que merece dicha institución. Pero las actuaciones del fiscal Castro no parecen ir por la misma vía. Entendemos que se quiera proteger el proceso y los derechos de los involucrados, pero la lentitud y la tibieza han sido más que llamativas. Ojalá veamos mayor acción en los próximos días.