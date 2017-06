Juan José Garrido: Resultados mixtos

Ante todo pronóstico, la encuesta de Datum (junio 2017) trajo indicadores mixtos para el presidente Kuczynski; mientras la aprobación subió dos puntos (dentro del margen de error), la desaprobación se incrementó en 6 puntos, llegando a 50% (lo cual deja un índice de popularidad de -5%; en el peor momento, este indicador llegó a -22%). Una caída importante entre los “no saben/no opinan” (de 13% a 5%) explicaría ambas diferencias.

Este mes aprovechamos para medir la gestión del mandatario a través de 5 ejes cruciales: seguridad, economía, corrupción, dirección y avances en la reconstrucción; en general, la población desaprueba al mandatario (37% de aprobación versus 56% de desaprobación), siendo los ejes seguridad y corrupción los que presentan las mayores desaprobaciones (65% y 64%, respectivamente).

La aprobación del presidente se entiende mejor a partir de estos ejes: en los 4 primeros ítems, medidos también en enero, es evidente que la población se siente insatisfecha con los avances y el rumbo del gobierno, de ahí la mayoritaria desaprobación. La ciudadanía no siente las mejoras en los índices de delincuencia (76% cree que son falsos), creen que existe corrupción en la adenda y que se hallarán casos de corrupción en la reconstrucción, y así.

Como ya hemos sostenido antes, la inseguridad y la sensación de mejoras económicas toman tiempo en hacerse evidentes; la lucha contra la corrupción, sin embargo, no: basta tomar decisiones, ser implacables y el mensaje se escucharía alto y claro. ¿Por qué el gobierno no quiso levantar las banderas de la lucha anticorrupción? Inexplicable, pero lo cierto es que no lo hizo.

Dato importante: la popularidad de la lideresa de Fuerza Popular se incrementa en 3 puntos, para llegar al 41%. Por otro lado, el 52% de la ciudadanía la identifica como la lideresa de la oposición, seguida por Verónika Mendoza con 17%. En otras palabras, no solo es claro su liderazgo, sino que su bastión de seguidores se mantiene firme. Quienes le aseguraron al mandatario que una pelea con el fujimorismo le haría bien a él (y que debilitaría al fujimorismo), se equivocaron.