Juan José Garrido: ¿Qué falta?

En Colombia han sido apresados un senador y un ex viceministro implicados en el caso Odebrecht. Ayer, desde República Dominicana, nos enteramos de que la empresa fue conminada a entregar la información en tres días, y aceptó hacerlo. Existen más casos (los más notorios, EE.UU. y Brasil, por supuesto), pero hasta el momento, en el Perú, nada de nada. ¿Cuál es, exactamente, la situación de Odebrecht ante la Fiscalía peruana?

Primero, ¿qué sabemos? Uno, que el fiscal Hamilton Castro ha solicitado el liderazgo del caso y ha conseguido acopiar los avances de otras fiscalías; dos, que el fiscal Castro ha firmado un acuerdo confidencial con la empresa, del cual no conocemos los detalles (y según ha trascendido, tampoco tiene conocimiento el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez); tres, que pasan los días y no tenemos información sobre los avances: nombres, fechas, montos, etcétera.

Antes de saltar a conclusiones, debo reconocer que me embarga una pregunta: ¿quién le ha dado dicha potestad al fiscal Hamilton Castro? ¿A cuenta de qué? Sabemos que los fiscales trabajan con autonomía, y en principio no contamos con información que nos lleve a dudar de la probidad y/o profesionalismo de dicho magistrado. Pero es imposible no hacerse algunas preguntas, partiendo por la obvia: ¿es la persona con mayor experiencia para negociar con dicha empresa? Bueno, no sabemos; esperemos entonces que esto haya sido ponderado por sus superiores.

Dicho esto, las conclusiones son obvias: no estamos avanzando a la velocidad que se espera o que, según las experiencias de otros países, podríamos avanzar. Al costado de las operaciones en República Dominicana, lo de Perú debería permitirle a la Fiscalía actuar con mayor fuerza y sentido de urgencia.

Hasta donde sabemos, no existen cuentas embargadas, listado de potenciales prófugos, allanamientos a oficinas, casas u almacenes, entre muchas otras acciones. Como han señalado algunos, puede que ya sea muy tarde. El 54% de los peruanos cree que esta investigación “quedará en nada”. Como avanzamos, parece que tienen razón.