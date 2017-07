Juan José Garrido: En proceso…

Una de las más escuchadas formas de defensa de la pareja Humala-Heredia ha sido señalar a otros sospechosos, en particular al ex presidente García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Y el ex presidente Toledo, sobre quien pende un pedido de captura? Por obvias razones, si estos espontáneos defensores del ex presidente Humala tuvieran sangre en la cara, estarían preguntándose cuándo la justicia caerá encima del ex presidente Toledo, cuyo caso tiene todas las pruebas para ponerlos a él y a su esposa (y círculo cercano) varios años en la celda.

Pero, bueno, sigamos con el pedido de los áulicos. Empecemos con el ex presidente García. Gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (en discusión aún), queda la posibilidad de que se le abra un proceso por la matanza en el penal El Frontón (en los 80). Luego están las sospechas sobre las corruptelas del caso Lava Jato, en particular la Línea 1 (que sabemos que fue una de las obras corruptas), y el potencial apoyo a alguna campaña electoral, basadas en las declaraciones de Marcelo Odebrecht (la ex candidata Mercedes Aráoz no llegó a participar de la campaña, pero igual deberá ser analizada la declaración).

La Sra. Keiko Fujimori también tiene casos pendientes. Para empezar, la investigación por lavado de activos en el caso Joaquín Ramírez (este habría “lavado” cerca de US$15 millones, según una denuncia del programa Cuarto poder). Luego están las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre aportes a su campaña, así como un documento que la menciona (cuya validez está siendo investigada por la Fiscalía local).

El gobierno recién ha nombrado a un estudio de abogados para el caso del ex presidente Toledo; el fiscal Castro no estableció correctamente el caso por corrupción (al igual que erró en el caso Moreno), pero queda hacerlo por lavado de activos. En los casos García y Fujimori, respecto al potencial financiamiento de la empresa Odebrecht, la Fiscalía deberá seguir el mismo camino que con el ex presidente Humala (solicitar una entrevista con Barata y Odebrecht).