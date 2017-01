Juan José Garrido: Lo que mal empieza...

Era una muerte anunciada. Pasados los 30 meses sin poder conseguir el financiamiento para el proyecto Gasoducto del Sur, ayer se venció el plazo y terminó esta aventura que, a todas luces, suponía un beneficio jugoso para el consorcio, pero dejando el riesgo y el peso financiero en el Estado peruano. Léase, a sus contribuyentes.

Dice el adagio que lo que mal empieza, mal termina. Y el gasoducto, para decirlo en buen castellano, olía pésimo desde el comienzo. Solo la angurria y la inmoralidad podían explicar las facilidades con las cuales Odebrecht se hizo de tamaña torta.

Recordemos. Uno, el proceso. Sacan al único postor competidor después de haberle extendido el plazo, en una jugarreta que se caía por evidente. Dos, el incremento en el costo y la estructura. De un proyecto privado de US$1,300 millones pasamos a uno cofinanciado (pero asegurado) por un valor de US$7,300 millones aproximadamente, que encima podía extenderse en otros tantos US$7,000 millones con la petroquímica. Tres, lobbies por doquier. Se comprobó, a las pocas horas, cómo miembros del comité evaluador y el ministro a cargo incurrían en serios conflictos de intereses (¿por qué no están ya con detención preventiva o impedimento de salida del país?).

Cuatro, no hay gas (oferta) para sostener el proyecto. Las cifras de reservas no son comerciales, sostén de un proyecto de dicha envergadura. Cinco, no hay clientes asegurados (demanda). Sí, no sería difícil conseguirlos, pero el proyecto no los tiene incorporados. Seis, un proyecto sobredimensionado. Y así…

Nadie puede esgrimir, hoy, que todo esto no se sabía. Portadas, columnas, informes, entrevistas, de todo existió en los días, semanas, meses y años posteriores, pero en el Ejecutivo humalista tenían una clara consigna y, bueno, ya sabemos el resto.

Hizo bien el gobierno en no actuar fuera del contrato; ahora les toca actuar con sentido de urgencia y, sobre todo, con transparencia. Si se pierde el 0.5% del PBI, peor sería otra duda en el proyecto. Ojalá los peruanos del sur puedan recibir el gas pronto, barato y, más que nada, libre de olores ingratos.