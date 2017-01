Juan José Garrido: Llama la atención

Primero, esa súbita algarabía aquí, ese desmedido desconcierto allá, y aquella fingida exaltación acullá, recién cuando el Departamento de Justicia norteamericano revela su acuerdo con la empresa Odebrecht… en diciembre del 2016. ¿Qué pasó? ¿No les llamó la atención la entrega del Gasoducto del Sur a mediados del 2014, entre gallos y medianoche, en un concurso discutido y por la friolera suma de US$7,000 millones? ¿En serio? ¿No olía a gas cuando el ministro de Energía humalista Eleodoro Mayorga era denunciado por haber actuado como ex asesor de la empresa ganadora? ¿Y cuando se denunció que querían meternos otro proyecto (la famosa petroquímica) por US$7,000 millones adicionales? ¿Aun así no levantaron las cejas? ¿Y cuando salieron las primeras denuncias (foto incluida) de la relación de Martín Belaunde, aquel mandadero de Nadine, con la empresa Odebrecht en distintos proyectos regionales? ¿Tampoco? Vaya…

Segundo, esta desfachatada arremetida de algunos abogados y coleguitas contra la comisión investigadora para el caso Lava Jato que se acaba de instalar en el Congreso. ¿Por qué tanta picazón? Digo, quien no la debe no la teme, ¿no? Algunos incluso se exasperan ante la posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de algunos de los involucrados… ¿Cuál sería el problema? ¿Acaso no se extradita a narcos y a otros delincuentes que utilizaron –de alguna manera– dicho sistema?

Tercero, no se entiende, como han señalado tantos, la dulcificada actitud del Ejecutivo y del Ministerio Público con la empresa en cuestión y los obvios involucrados. ¿En serio tenemos que esperar a que Marcelo Odebrecht dé los nombres para actuar? ¿Por qué el Estado presume la culpabilidad de cualquier buen vecino cuando de cobrar tributos se trata (Sunat), pero presume la inocencia de tutilimundi cuando de saquearlo se trata? De nuevo: este caso no solo brindará luces sobre cómo actúan el Ejecutivo y el sistema judicial, sino, además, sienta un precedente para futuros casos similares. Así como son creativos judicialmente para perseguir a cualquiera con una deuda, por pequeña que sea, ¡pónganse las pilas con estos de cuello blanco y corbata!