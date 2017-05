Juan José Garrido: Lentos, otra vez

El ex presidente Alejandro Toledo está indignado. Ante las declaraciones del directivo de Odebrecht Jorge Barata, quien afirma que se le otorgó una coima de US$20 millones por sus gestiones en el proyecto Interoceánica, el ex mandatario ha amenazado con enjuiciarlo por US$200 millones. Menudo negocio sería, en todo caso.

Pero, yendo al punto, el ex presidente Toledo lo niega todo, aunque todo cuadra: ellos visitan una casa y unas oficinas, el corredor del bien inmueble los acusa de no querer cancelarle los servicios, las casas se compran a nombre de una firma que luego sabemos que está asociada a la suegra; el Sr. Toledo dice primero que ella lo compró con plata proveniente de su trágica vida, luego que no sabe bien, y al final que los bienes inmuebles son de propiedad de su íntimo amigo, el Sr. Maiman, quien habría contratado los servicios de la suegra para identificar la compra de estas propiedades. No obstante, la señora tiene 86 años, vive en Suiza y el Sr. Maiman está quebrado en Israel.

Como sea, la casa está a nombre de una empresa (Ecoteva) y a las cuentas de esta habría ingresado el soborno. Entonces, tenemos el gasto, la estructura financiera y la procedencia del dinero. Todo cuadra.

Pero, para el Sr. Toledo, todo es un montaje del fuji-aprismo. ¡Toda una conspiración para que no vuelva a ser presidente del Perú (no obstante, consiguió el 1.3% en las últimas elecciones)!

Algunas preguntas que caen de maduras: si el ex presidente no recibió coima alguna por la Interoceánica, pero Ecoteva sí (la empresa Odebrecht tendrá cómo sustentarlo), ¿entonces el Sr. Maiman se apropió del dinero? ¿Negoció sacándole la vuelta al amigo? ¿Y cómo le aseguró a la empresa el proyecto? ¿Por qué la Fiscalía no actúa contra él, existiendo todas estas pruebas? ¿No podrían allanar sus propiedades, solicitar embargo de sus cuentas y así? ¿Por qué no actúa sobre la suegra? ¿No sería colaboradora en lo mínimo? ¿Por qué avanzan tan lento?