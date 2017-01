Juan José Garrido: ¿Justicia?

Uno. No debe sorprendernos el retorno del Dr. Moreno a la arena pública. Como hemos sostenido tantas veces, nuestra precariedad institucional es una invitación a dicho comportamiento. Si de apostar se trata, en un par de semanas nadie se acordará del tema, el procedimiento que se le sigue en la institución no llegará a nada, y si llega, será para expulsar al susodicho. En el ínterin, todos tranquilos.

Dos. Tiene mucha razón el presidente Kuczynski cuando señala que la justicia no llega vía encuestas o la prensa. Me habría encantado que añada “¡pero vaya que ayudan!”. Porque es así: en nuestro país la prensa y las encuestas no brindan justicia en sentido estricto, pero la primera ayuda (y a veces más que el sistema judicial) y las segundas expresan la indignación popular (y sirven, así, como válvula de escape). Recordemos, si no, los principales casos recientes en el Perú, y veremos que la gran mayoría fueron denuncias periodísticas (casos Ecoteva, Orellana, Martín Belaunde, agendas, entre tantos otros). Claro, en un país desarrollado –institucionalmente hablando–, la justicia hace su trabajo de manera eficiente, objetiva y a tiempo, mientras aquí los procesos toman años y nunca cae un pez gordo.

Tres. La presentación del fiscal Pablo Sánchez siguió la ruta imaginable respecto al pedido de prudencia y confidencialidad del caso. Y si bien el fiscal Hamilton Castro confirmó algunos indicios conocidos de casos paralelos, la presentación dejó la sensación de que los casos tomarían su tiempo. A modo de referencia, el fiscal Castro señaló que las primeras detenciones en Brasil tomaron cerca de cinco años, y que aquí recién se tomó el caso hace uno. Lo que queda son preguntas: ¿por qué tomaría tanto tiempo como en Brasil si acá recibimos la información que ya se procesó (léase, acortemos el tiempo)?, ¿por qué empezaron hace un año si en Brasil explotó el caso en marzo del 2014? Ojalá la Fiscalía actué con prontitud; los ojos del país están encima de ellos, y las expectativas no son favorables. Deben cambiarlas, y eso requiere acción.