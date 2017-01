Juan José Garrido: ¡Inaceptable!

El ex procurador Ronald Gamarra dijo a Perú21–en una entrevista de Ricardo Monzón– que la Fiscalía está bailando “al son de Odebrecht”. Y no le falta razón. Hasta ayer, los peruanos creíamos que la Fiscalía actuaba persiguiendo los mejores intereses de los peruanos. Habíamos escuchado al fiscal Hamilton Castro asegurando que habían firmado un acuerdo con la empresa y que todo estaba bajo control. También habíamos escuchado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, diciendo que confiaba en el fiscal Castro, que seamos pacientes, que ya caerían los peces gordos.

Pues parece que acá los únicos gordos (e ingenuos, tontos, timoratos y demás) somos nosotros. En entrevista publicada ayer en el diario El Comercio, el gerente general de la firma brasileña, Mauricio Cruz, nos dice muy tranquilo que “lo que se ha firmado es un preacuerdo…” y aún existe –entonces– la expectativa de llegar a un “acuerdo final”.

¿Cómo? ¿Qué dices qué dijo? Así, como leen. O sea, que no hay ninguna garantía de que la empresa dirá todo lo que sabe, cuánto dieron en coimas, a quiénes, etcétera, etcétera. ¿Comprendes? Así, como cuando sientes que te estafaron… igualito.

Entonces uno recuerda a Gamarra, “bailando al son”, y recuerda cuando el congresista García Belaunde le preguntó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, si conocía el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y la empresa, a lo que el fiscal dijo que no, y ahora te enteras de que no era un acuerdo sino un “preacuerdo”… y entonces cuestionas ¿para quién trabaja el fiscal Castro?

Nos preguntábamos en esta columna, hace unos días, quién le había dado al fiscal el encargo y el poder para cerrar un trato de ese tipo con Odebrecht, y no había respuesta. Hoy, con estas evidencias, exigimos que se haga público el preacuerdo, así como las razones por las cuales no se congelaron las cuentas de la empresa en su momento. Basta de tanto servilismo, tanta cobardía y tanta humillación. El fiscal Castro tiene que dar explicaciones, presentar el “preacuerdo” y, de ser el caso, dar un paso al costado.