Juan José Garrido: Impunidad cero

Más allá de si estás o no de acuerdo con la vía del indulto para liberar al ex presidente Alberto Fujimori, es muy negativa la sensación –casi general– que ha causado el manoseo del tema por parte del Gobierno. Empezó con el congresista Bruce (en declaraciones a este diario), pero debió ser atajado por el Gobierno si no estaban realmente interesados en el tema. Una cosa es que no estés de acuerdo con el indulto, otra es que estés a favor de crear expectativas y esperanzas a la persona, sus familiares y seguidores.

Más aún cuando, por otro lado, actúan con una hipocresía inaceptable al esconder el caso del ex presidente Ollanta Humala, sindicado hoy por muchos como el ‘Capitán Carlos’ de la base de Madre Mía, y quien habría asesinado a sangre fría a muchas personas, comprado a los testigos de los crímenes y habérselas arreglado para salirse así del sistema judicial.

Es increíble e inaceptable que este sindicato de cómplices del humalismo traten de vendernos la idea de “la cosa juzgada”, cuando es más que evidente que el caso fue manipulado en todas las instancias, peor aún con la cantidad de pruebas (y siguen apareciendo).

Es decir, por un lado están dispuestos a que se juzgue y condene a un ex presidente bajo la figura de la “autoría mediata” (es decir, no existen pruebas suficientes que confirman la cadena directa, y por lo tanto se asume que el ex presidente Fujimori tenía que saber sobre los actos), pero cuando se acusa a otro de ser el que jaló el gatillo en algunos casos, dio las órdenes en otros, compró a los testigos, coordinó con fiscales y jueces… es decir, no solo habría cometido el delito sino además cometido otros para esconderlo, ahí sí prefieren esconderse, callarse y, peor aún, blindarlo jurídicamente.

Ojalá el sistema judicial revise rápido este caso de tal forma que no quede impune; el Congreso, asimismo, debe tomar cartas en el asunto. Impunidad cero.