Juan José Garrido: Estamos perdidos

La Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó ayer las medidas restrictivas impuestas por el juez Richard Concepción a la Sra. Nadine Heredia (y familiares y amigos) por los distintos casos que se le siguen. La medida se sustenta, en resumen, en la buena conducta de la Sra. Heredia a lo largo de estos meses. Así, como leen.

La Sala, presidida por el vocal Octavio Sahuanay (acompañado de María León Yarango e Iván Quispe Aucca), pareciera no recordar la actuación de la Sra. Heredia, el bagaje judicial bajo el cual se encuentra investigada, así como las acusaciones puntuales del Sr. Barata y otros en el caso Odebrecht. No recuerdan, parece, cuántas veces le mintió al país respecto a la propiedad de sus agendas, cómo intentó burlar el examen grafotécnico, cuántas veces se burló del Legislativo, pero –sobre todo– la gravedad de las acusaciones por las que se encuentra investigada, sindicada incluso como “cabecilla” de la organización.

Gracias a los vocales Sahuanay, León y Quispe, la Sra. Heredia podrá viajar a cualquier parte del mundo, disfrutar de sus “ahorros” y vivir como mejor le plazca. ¿Y la justicia? Pues allí, bien, avanzando, claro, pero todo bien, todo tranquilo. Gracias por preguntar.

Ayer, en “Tudo bem, tudo bom” nos quejábamos de la lenidad y pasividad del sistema judicial ante los casos de corrupción. No tardó ni un día el sistema en darnos la razón. Un ex oficial de inteligencia mexicano sostenía hace poco que “la corrupción no es un problema del sistema; la corrupción ES el sistema”. Pues así estamos, tal cual. Y si nos faltaba alguna duda, los actos de la Sala nos lo muestran de cuerpo entero.

Después de lo visto estas semanas, lo mínimo que veremos pronto serán marchas multitudinarias, con lavada de bandera, múltiples pronunciamientos en medios, colegas clamando por la vergüenza nacional en extensos editoriales, y por supuesto cortos que serán retransmitidos una y otra vez en hora punta. ¿Verdad? Porque a todos tratamos igual, ¿cierto? ¿Qué? ¿Aló?… ¿Aló?