Juan José Garrido: Esperanzas vs. expectativas

Tengo la esperanza de que en el 2017 un juez o fiscal se alucine el abanderado de la lucha anticorrupción, algo así como la versión criolla del famoso juez Moro de Brasil. No sé por qué, pero tengo la expectativa de que no nos sorprenderá nuestro sistema judicial y que, por el contrario, el ecosistema empezará a jugar a favor de los corruptos.

Tengo la esperanza de que el gobierno entienda la necesidad de actuar frente al fujimorismo con estrategia y no sobre la base de la reacción (léase, que ganen la iniciativa e implementen reformas); lamentablemente, en este punto mis expectativas son mínimas: con que no sean agarrados de punto (más de lo esperado), me doy por bien servido.

Tengo la esperanza de que el fujimorismo entienda que, si desea ser partícipe de la renovación del sistema político, debe actuar en concordancia con los cánones democráticos, partiendo por asumir que la mayoría congresal no es sinónimo de carta blanca, sino una oportunidad de reivindicar, así sea en parte, el desastroso pasado que llevan a cuestas. Si de expectativas se trata, más que seguro optarán por hacernos notar dicha presencia cada vez que puedan, así los peruanos estemos llevando la cuenta e imaginando cómo actuarían entonces en un potencial gobierno.

Tengo la esperanza de que los empresarios, por una vez, se pongan del lado de las reformas y dejen atrás esas tendencias mercantilistas que aún visibilizan de tanto en tanto. Mejor aun, que se pongan del lado del país y denuncien la corrupción sin ascos. Como con el Estado y el gobierno, las expectativas no son auspiciosas. Nuestra precariedad institucional es un muro de contención ante una eventual amenaza judicial. Así que, si de incentivos se trata, está claro a dónde caerá la manzana.

Tengo la esperanza de que el periodismo regrese a sus confines, deje de actuar políticamente y se entregue a su tarea original: informar de manera veraz y objetiva. Si de alguna guía me sirve el comportamiento reciente, las expectativas son negativas.