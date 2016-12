Juan José Garrido: Enhorabuena

Como era de esperarse, la reunión del presidente Kuczynski y la Sra. Fujimori se realizó en un ambiente propicio para “romper el hielo”. No se produjeron ni las emboscadas, ni los aquelarres, ni las cuchipandas que tanto esperaban muchos. Fue una reunión positiva, beneficiosa para todos los peruanos, y prueba de ello fueron las palabras posteriores de ambos actores.

Nada de esto, en verdad, nos debería llamar la atención. Es evidente que entre ambos líderes políticos existía la necesidad de juntarse, y por difícil que sea para algunos, fue la convocatoria del cardenal aquella que produjo el encuentro.

Lo que debería llamarnos la atención, y mucho, es el ruido y la exaltación que produjo este acto. Desde los medios que prefirieron minimizar el hecho, hasta aquellos políticos y opinólogos que intentaron petardearlo. Sobre los segundos, pues qué vamos a hacer; tienen su corazoncito y solo aquello que empata con sus agendas es bienvenido (y el resto repudiado).

Lo primero es lo que merece, sin dudas, una reflexión. Hace pocos días, el actor Denzel Washington, considerando el rol de los medios en las recientes elecciones norteamericanas, sostuvo: “Si no lees los periódicos, estás desinformado, y si los lees, estás malinformado”. Vaya, vaya. Pues desinformación (informar inadecuadamente) y malinformación (no informar; es decir, la noticia, el acto, no existió) son lo que sobró ayer en la prensa.

¿Era un hecho relevante? Así odien el proceder del mandatario, al fujimorismo, al cardenal o a la iglesia, o a quien quieran, era la noticia más importante del día. Punto. ¿Era un hecho importante para el país? ¡Sin duda alguna! Salvo para quien quiera ver nuestra democracia bajo un huracán, pocas cosas más importantes que un cónclave entre el mandatario y la lideresa del principal partido político de oposición. ¿Era el mejor contexto para la reunión? Es una pregunta irrelevante al costado de los beneficios.

Sirvan pues estos ejercicios para reforzar nuestra democracia, y para desnudar la miopía y mala leche de quienes ponen sus agendas políticas por encima del país.