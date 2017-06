Juan José Garrido: El dilema de PPK

El presidente Kuczynski evalúa, seriamente, la posibilidad de indultar al ex presidente Alberto Fujimori. Algunos han asegurado que se producirá, otros han puesto hasta fecha, pero, como dicen, esto no se acaba hasta que se acabe. El indulto ha puesto al antifujimorismo en alerta máxima, Defcon 1 en términos nucleares: al presidente Kuczynski lo han insultado y amenazado. Su ministra de Justicia se adelantó con una frase que augura su reacción si se produce. Así están las cosas.

La población se encuentra mayoritariamente a favor del indulto: 57% según Datum, 59% según Ipsos. Hasta donde sabemos, el círculo cercano al presidente Kuczynski también. Legalmente no habría impedimento, según distintos juristas. Y con todo ello, igual el mandatario enfrenta un dilema: indultar o no indultar.

Más allá de los chillidos de unos, es evidente que un eventual indulto dispararía fuerzas diversas: cómo reaccionará la coalición que llevó al candidato Kuczynski a la presidencia, cómo reaccionará el fujimorismo con el ex presidente liberado y cómo entenderá la acción la mayoría de los peruanos (esto dependerá de las circunstancias y el momento si se da).

De no dar el indulto, el presidente Kuczynski corre un gran riesgo, y es que el ex presidente Fujimori fallezca encarcelado. Esto sería visto por la gran mayoría como un acto inhumano, y a un presidente se le pueden perdonar muchas cosas, pero no esa.

De dar el indulto, el antifujimorismo romperá relaciones con el oficialismo, empezará algún proceso judicial en alguna corte y empezará una campaña de deslegitimación. Son expertos en esto. El fujimorismo tomará esto como un gesto, pero no como un pacto político. Puede abrir las puertas a una conversación, pero no pondrá al fujimorismo en la mesa, menos aún brindará una carta blanca al oficialismo.

El presidente Kuczynski ha aclarado que, de darse, no sería un gesto político, sino humanitario. Solo si se ve así, tendrá valor para la ciudadanía. Y si decide darlo, será visto, por una mayoría, como magnánimo.