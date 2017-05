Juan José Garrido: Designación de primera

El Gobierno nombró esta semana al Dr. Pablo de la Flor como director ejecutivo de la recientemente creada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). Antes de explayarme, una observación: conozco a Pablo hace, más o menos, 20 años, y guardo un profundo respeto personal y profesional por él.

Dicho esto, su designación me parece un gran acierto: sus credenciales académicas y profesionales son de las mejores en el Perú; graduado con honores en la prestigiosa Universidad de Harvard, lideró las negociaciones del TLC con Estados Unidos y ha sido, hasta hace poco, un reconocido ejecutivo en el sector privado. Además, y quienes conocemos a Pablo valoramos esto por encima de todo, es de una integridad y honestidad como pocos, además de un peruano con apego a su tierra y al desarrollo de todos.

El reto que tiene, por cierto, no es pequeño; quienes han pasado por estas experiencias (parecidas, más que exactas) no han tenido buenos resultados. El sector público peruano requiere a gritos amplias reformas, pero los que lideran estos procesos no pueden esperarlas y deben actuar en el ecosistema vigente. Pablo, por suerte, conoce el sector público, con lo cual podrá moverse sin mayores dificultades.

Por supuesto, requerirá un gran apoyo de varias instancias: Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, Legislativo, Contraloría, entre otros. Otro activo de Pablo: sabe conversar, negociar, tender puentes. Lo demostró plenamente durante las negociaciones del TLC (recordemos que en el sector privado se opusieron muchos grupos, partiendo por los industriales).

Finalmente, dicho trabajo requiere estrategia, planificación, gestión y rendimiento de cuentas, aspectos que Pablo conoce y maneja a la perfección. Igual recibirá un gran apoyo por parte de la PCM y los distintos ministerios involucrados.

Estamos seguros de que pocas personas están mejor calificadas para dicho encargo, y por ello saludamos la designación y le deseamos el mejor de los éxitos. Son muchos los ciudadanos que requieren, con urgencia, obras y servicios, así que ahora a trabajar en serio.