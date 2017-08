Juan José Garrido: Datitos de Datum

Uno. Si bien la caída en la popularidad del presidente Kuczynski es, sin dudas, importante a nivel nacional (cae de 65% en setiembre de 2016 al 34% actual), es en la región sur donde la caída es impresionante: de 77% en agosto de 2016 al 27% actual. La Macrorregión Sur es una zona complicada para cualquier mandatario; los índices de pobreza son muy altos en las zonas altoandinas, la infraestructura y los servicios estatales son paupérrimos, y las autoridades locales son más conocidas por sus excentricidades y rebeldía que por su capacidad de gestión. Pero es en el sur donde, en principio, el gobierno contaba con una “ayudita”: el apoyo en la campaña, así como la presencia del vicepresidente Vizcarra, ex gobernador de Moquegua. Alguien debería estudiar el fenómeno, ya que el sur es una zona de históricos levantamientos.

Dos. Como suele ocurrir, la caída en la popularidad del mandatario “jaló” a casi toda la clase política. Premier, ministros, Legislativo y principales líderes políticos. Una vez más, no dejaron títere con cabeza. Curiosamente no pasa lo contrario. Otro fenómeno por investigar.

Tres. Otra incógnita: recibimos uno de los peores servicios educativos y sanitarios del mundo, y sin embargo la mayoría considera justos los reclamos que hacen los huelguistas de ambos sectores. No solo eso: consideran que el gobierno debe ceder ante las exigencias. Durante el gobierno del ex presidente Toledo se duplicaron los sueldos de los maestros y, sin embargo, la calidad del servicio educativo disminuyó. No tiene sentido pedir que se incrementen los sueldos mientras, en paralelo, se retrotrae la vía más importante de mejoras en la calidad educativa (la derogatoria de la reforma magisterial, que comprende las necesarias evaluaciones docentes). Increíble.

Cuatro. Llamativo salto en la popularidad del alcalde Luis Castañeda (pasa de 27% al 35%), a sabiendas del “desplome” de junio a julio (de 42% al 27%). Un rebote significativo que ojalá sirva para escuchar nuevas propuestas a los problemas del tránsito, cada día más insoportable.