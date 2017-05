Juan José Garrido: Análisis de actores

Gobierno. A nivel de gestión, están enfocados en la reconstrucción y recuperar, en la medida de lo posible, nuestra aletargada economía. Bien. Es al nivel político donde se sigue percibiendo la falta de experiencia, reacción, visión país y así. No es solo un problema con los fujimoristas; es con casi todas las fuerzas políticas, por distintas razones. A estas alturas quedan pocas opciones: o bien no están preocupados por ello, o bien lo están y no les importa, o lo están pero no saben qué hacer. Sea como sea, esto les está pasando factura (y nos está costando a todos los peruanos). Lo del indulto ha sido tomado por el fujimorismo como una ofensa, y alguna cabeza pagará por ello de seguro.

Fujimorismo. Enfocados en sus tareas, para bien o para mal: siguen en la producción de leyes contra los medios, en ajustarle las clavijas al gobierno, en recordarle a sus electores sus banderas de lucha (terrorismo y seguridad, para empezar), entre otros. Por otro lado, apoyan aquellas propuestas del Ejecutivo que les parecen adecuadas. En resumen, están haciendo política, lo cual no tendría nada de raro; la política se trata de llegar al poder (cuando llegas, se trata de mantenerse), y en eso anda el fujimorismo, en mantener sus bases e, imagino, preparándose para el 2018.

Aprismo. Sobreviviendo, por un lado. El golpe de las elecciones fue muy fuerte: derrumbó la capacidad del líder de llevar las riendas y, por lo tanto, requieren de un nuevo jinete. ¿Quién podrá reemplazar a Alan García? No se sabe, pero tampoco se percibe a alguien tratando de ponerse los zapatos. Haciendo política, por el otro: no tendrán líder –electoralmente hablando–, pero sí una experiencia que no la parquearán así nomás.

Frente Amplio. Perdidos en el espacio. Se quejan de muchas cosas y se callan en otras, pero no tienen propuestas ni planes, ni líder visible ni interés por buscarlo.

Acción Popular. Esperando. Como el APRA, seguirán presentes haciendo política, pero mirando el próximo proceso electoral.