Juan José Garrido: 3 cortitas

Sobre el indulto. A estas alturas queda meridianamente claro para los peruanos ciertas cosas respecto al potencial indulto presidencial al ex presidente Alberto Fujimori. Primero, una mayoría de peruanos se sienten a favor del mismo; segundo, solo la vía del indulto humanitario sería válida, y es el presidente Kuczynski quien tiene la palabra; tercero, otorgar el indulto disparará fuerzas que deben ser analizadas en frío por el gobierno, mientras no-otorgarlo es también un riesgo (que el ex presidente Fujimori fallezca encarcelado, algo que sería percibido como inhumano); finalmente, si deciden hacerlo, no solo deberán medir las fuerzas sino buscar el momento adecuado.

Sobre la interpelación al ministro Basombrío. Como advertimos, era muy improbable la censura del ministro del interior. Y no por la caída del ministro Thorne, como muchos sostenían, sino porque en la oposición se le reconocen dos cosas muy importantes: en primer lugar, su honestidad (algo casi no visto en dicho ministerio, y que es la única fuerza capaz de liderar las reformas que requiere dicha institución), y en segundo lugar, que más allá de algunos errores menores, en efecto se ven resultados (62 bandas de crimen organizado en menos de un año). Los áulicos, por supuesto, jamás reconocerán sus exabruptos y los consejos que enviaban a Palacio; ojalá en Palacio, más bien, dejen de prestarle oídos a estos.

Sobre los incendios. Es impensable que estos estén producidos como parte de una conspiración o algo por el estilo (como algunos en redes pretenden señalar). Lo que sí, estos han brindado la oportunidad (una vez más) de notar nuestra paupérrima dotación de infraestructura (agua y otros), cultura cívica y prevención, y de la dejadez con la cual tratamos a nuestros bomberos, los grandes actores y héroes en estas tragedias. Una vez más, también, vemos como aprovechan – algunos buitres – estas tragedias para hacer política. Es patético y deleznable que, en plena catástrofe, algunos se preocupen por deslegitimar a sus contrapartes, queriéndose ganar alguito de notoriedad. Demuestran, así, ser peores que aquellos que señalan.