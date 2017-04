Juan Carlos Calderón: "El periodismo es un debate y no se debate con juicios”

Pablo Vilcachagua @pablovil

Juan Carlos Calderón publicó en 2011 junto a Christian Zurita el libro El gran hermano, una investigación sobre los contratos efectuados por Fabricio Correa, hermano del presidente. Como respuesta recibiría una demanda del propio mandatario que conllevó a pasar un año recibiendo escarnio público. Correa desistió de la demanda, convirtiéndolos en un testimonio de lo que ocurre en Ecuador cuando se contradice al Gobierno.

¿Cuál es el estado de la libertad de prensa en Ecuador?

Un dato actual: siete medios han sido enjuiciados por la Superintendencia de Comunicación y Control de la Comunicación (Supercom) porque no reprodujeron una publicación de Página12 sobre información contra Guillermo Lasso (ex candidato a la presidencia). Se trata de un artículo donde se le acusaba de tener dinero en paraísos fiscales. En Ecuador te denuncian por publicar y no publicar. Es delirante.

¿Es peligroso tener un órgano con esas atribuciones?

Es inconstitucional para los periodistas que armen un tribunal ad hoc con el fin de juzgarlos por fuera de los jueces naturales. El superintendente tiene atribuciones de juez. Las sentencias están estipuladas, pero por lo general son multas y estas han llegado hasta los US$90 mil, como ocurrió con El Universo por una caricatura de Bonil.

¿Es una normalización de la violencia simbólica contra la prensa?

Hay un sistema en el cual desde la norma se busca controlar el discurso, amedrentar a los periodistas que hacen investigación y generar sanciones que hacen escarnio. Lo que ha logrado la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en 2013, es mucha autocensura, no desde los periodistas sino desde los administradores y gerentes de medios. Ha llegado al punto de que para las redacciones se contraten abogados para decidir qué terminos usar para que no afecte la ley o no seas objeto de escarnio público.

¿Cómo se lleva a cabo ese amedrentamiento?

Te preparan piezas en televisión y radio donde constantemente te denigran como profesional. El otro fenómeno que se da es la interrupción constante y dirigida a programas especiales donde hay mucha crítica. El Estado argumenta que usa su derecho a la réplica, pero esta no va por un proceso normal donde uno manda una carta al medio. Lo que hace es interrumpir el programa para dar su versión.

No es ilegal, ¿pero por qué es peligroso que un presidente entable un juicio contra un periodista?

Porque tiene un uso del poder desproporcionado. Correa interpuso algunos juicios, entre ellos uno a mí y a Christian Zurita, y siendo presidente de la República dijo que era un juicio personal, de un ciudadano. Como si se pudiera separar ambas figuras.

¿En qué consistió este juicio?

Nos pidió una indemnización de US$10 millones en un juicio civil por daño moral en 2012. Durante ese año fuimos víctimas de escarnio por parte de funcionarios del Estado. El propio presidente en espacios públicos intervino en el juicio. El problema central es que un periodista en estas condiciones no tiene derecho a una legítima defensa y a un debido proceso judicial.

Sin embargo, Rafael Correa mantiene una aprobación del 35% y durante esta década estuvo por encima del 50%…

Lo popular no tiene que ver con los principios. Guardando las distancias, Hitler también fue muy popular y hacía carreteras. No es un mecanismo para justificar cualquier atropello a una persona, pero se ha usado mucho ese argumento. Correa es un tipo con carisma, con mucha intuición y comunicación política. A cualquier sociedad en su psiquis social le afectan 10 años de propaganda continua.

Y la figura del periodismo es una de las más criticadas…

Si durante el desayuno, almuerzo y cena tienes mensajes contra la credibilidad de la prensa y le pones el ‘mote’ de ‘prensa corrupta’, es muy probable que creas que la prensa es corrupta. Sin embargo, lo que la prensa ha hecho es difundir los casos de corrupción. Hasta hoy nadie, ni siquiera el presidente, ha demostrado casos de corrupción desde la prensa. Si no que lo cite.

¿Esto cambiará con el presidente electo Lenín Moreno?

Es el rostro amable del neocorreísmo. Aparece como el buena gente y propuso ir al diálogo. Muchos le creyeron porque se vieron beneficiados por los programas sociales y lo que criticaban era la forma en cómo Correa actuaba. Lenín obtuvo una victoria cuestionada. Si logra generar un oxígeno político, una intención sincera de aceptar las diferencias, ahí podremos

avanzar.

¿Existen mecanismos de autorregulación de la prensa en Ecuador?

Los medios tienen en su web el Código de Ética publicado y antes no había esa posibilidad. No es un problema de la autorregulación, creo que es un problema de saber cuál es el compromiso de los medios con sus lectores. La ley convierte en norma legal a los códigos de ética periodística, te dice que tienes que contrastar la información y te pone ciertas características, pero esas reglas están dentro de nuestro propio ejercicio. Por ejemplo, en una investigación hay personajes que se niegan a emitir criterio y uno se ve obligado a publicar sin dicha versión oficial, obviamente dejando en claro que la ha pedido. Pero luego te acusan de que no has contrastado. Eso es típico.

Autoficha

Juan Carlos Calderón es director fundador de Plan V, medio digital ecuatoriano dedicado a la investigación periodística. El portal nació en 2013 tras el cierre de la revista Vanguardia a raíz de la publicación de la Ley de Comunicación Orgánica.

