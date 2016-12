Juan Cadillo: “Hace daño pensar que el niño debe estar estático”

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Juan Cadillo es el profesor programador. El maestro que combina la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la literatura y los videojuegos, lo que logró que fuera seleccionado entre los 50 mejores docentes del mundo en el concurso The Global Teacher Prize, en el que participaron unos 20 mil postulantes de 179 países. El ganador del primer lugar será anunciado el 19 de marzo de 2017, en Dubai. Mientras tanto, qué mejor regalo navideño, que una historia ejemplar…

No es común que un profesor combine la ciencia con la literatura. ¿Fue difícil enfrentar los prejuicios?

Así es. Hubo colegas que no entendían lo que estaba haciendo. Al comienzo pensaban que yo estaba jugando (en el sentido peyorativo), pero efectivamente mi metodología es esa: lúdica, que el niño sienta que está jugando y, a la vez, aprendiendo. Los padres de familia también se opusieron bastante. Al final, todos valoraban el trabajo que se hacía.

Precisamente, usted es el creador de Cuenta Cuentos, una herramienta web que permite a los niños crear sus propias historias.

La tecnología nos da eficiencia. El niño aprende a producir textos cuando lo usa en la realidad. Si escribes una carta tiene que ser para alguien real, pero lamentablemente en las escuelas se hace material solo para el profesor.

Sus cuentos virtuales son también como videojuegos.

No solo es cuestión de poner texto e ilustrarlo, también hay que motivar más la creatividad de los niños, y se me ocurrió la posibilidad de animar los personajes. Hay diferentes softwares que permiten el movimiento.

¿Crear cuentos virtualmente no corre el riesgo de trivializar la literatura?

Nuestra plataforma la complementamos anexando diferentes cuentos. Entiendo que es importante que el niño lea cada vez con mayor complejidad, pero en el caso de nuestros niños teníamos el problema de que no les gusta leer y menos escribir. Si no partimos de cosas sencillas, menos harán cosas complejas.

¿Qué le hace daño al alumno? Por ejemplo, se cuestiona el aprendizaje memorístico.

La memoria es muy importante, tenemos que desarrollarla. Pero lo fundamental es el desarrollo de las habilidades que se complementan con la memoria. Lo que hace daño en el salón de clases es pensar que el niño debe estar mucho tiempo quieto escuchando al profesor, estar estático. Ese paradigma está equivocado. El niño para que aprenda tiene que manipular, entender todos los procesos, y para ello se necesita mucho movimiento, que si bien puede generar desorganización aparente, causa aprendizaje. La estrategia educativa más fácil es que el niño esté estático.

¿Cómo elegir el colegio?

Una cuestión importante es la cantidad de espacio. Si un colegio es muy pequeño, sin campo deportivo ni juegos, yo no lo elegiría. El niño tiene que tener espacio para jugar. Lo segundo es conocer el modelo de formación. Uno que está predominando es el orientado a la matemática y la ciencia. Si realmente nuestros hijos están orientados a eso, hay que matricularlos bajo ese método, pero si realmente queremos a un niño feliz también tenemos que ver colegios orientados a ciertas actividades como la responsabilidad social, que integren a la familia.

Y que integren el arte, ¿no?

He entendido que a través del arte se puede hacer matemática, comunicación, y nos relacionamos más con las personas. El conocimiento es importante, pero las relaciones sociales son igual de importantes. Puedes investigar un tema, pero la única forma de lograr financiamiento es con las relaciones. Hay que saber tratar con las personas, motivarlas, que te escuchen.

¿Los padres cómo pueden ayudar a sus hijos?

En el niño es muy importante el juego. En el caso de preadolescentes, es clave el establecimiento de reglas. Por más que tengamos todo, no deberíamos dar todo, porque esa carencia hará que el hijo comprenda que hay cosas que demandan sacrificio.

¿Cómo ve la educación en nuestro país?

Hay una mejora, pero el orden y el control se ha perdido, porque no habido comunicación entre el ministerio, las direcciones regionales y los colegios. Justamente, para hacer ese proceso eficiente se requiere la tecnología y un elemento clave es la conectividad, que puede cambiar el trabajo que se hace en las clases. Otro factor es el sueldo del maestro, que debe ganar más y, a la vez, ser evaluado.

¿Qué le pediría a la nueva ministra?

Que forme un centro de creatividad e innovación.

Si gana el concurso, ¿qué hará con el premio?

Formar una ONG para especializar a los maestros en la programación. Así los alumnos van a poder usar creativa y eficientemente la tecnología y no esperar solo descargarse una aplicación sino que ellos mismos puedan contextualizar sus aplicaciones.

¿En unos 10, 20 años, saber programar va a ser tan importante como saber escribir?

Sí. Necesitamos producir contenido. El pensamiento computacional es un elemento clave que se debe desarrollar en los colegios. Es decir, cómo utilizar las computadoras para hacernos más eficientes.

Autoficha

“Soy Juan Raúl Cadillo León, trabajo en la institución educativa Jesús Nazareno, en Huaraz, Áncash. Soy licenciado en Educación Primaria, ingeniero de sistemas, magíster en Psicología Educativa y, dentro de un mes más, si Dios quiere, seré doctor en Educación”.

“En el 2014, gané el concurso Maestro que deja Huella. En el 2011, obtuve tres reconocimientos de Fundación Telefónica, denominados Premios de la Innovación Educativa. Además, tengo la condecoración de las Palmas Magisteriales”.

“Tengo un hijo que se llama Diego Alberto, que ya tiene 17 años. Estudia Ingeniería Electrónica. De acá a unos años, cuando él termine, vamos a poder complementar la parte de programación con el hardware. A mis alumnos siempre les digo que hay que tener perseverancia”.