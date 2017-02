José León Rivera: "Alejandro Toledo le dio el tiro de gracia a Perú Posible"

Carlos Castillo @cdcastillin

Con evidente malestar y sin ocultar su decepción, el ex congresista y dirigente de la chakana José León Rivera reconoce que estas revelaciones que comprometen a Alejandro Toledo en el pago de sobornos terminarán de borrar del mapa a Perú Posible.

¿Como dirigente nacional de Perú Posible, le han sorprendido estas revelaciones de soborno al ex presidente Alejandro Toledo?

Ha sido una sorpresa muy desagradable. Nosotros que somos del partido y que siempre habíamos pensado que, al margen de los defectos que tenía el presidente, como ser impuntual y otros, no habíamos esperado jamás que se iban a dar estas revelaciones. En lo personal, ha sido muy desagradable porque soy uno de los que se ha quedado hasta el final.

Percibo que está muy dolido porque para nadie es extraño que usted ha sido uno de los más fieles defensores del presidente Toledo y de su gobierno.

Lo que siempre exigí es que las justicia actúe con imparcialidad y pruebas, y siempre decía que el día que se me demuestre alguna prueba seré el primero en levantar el dedo acusador. Hoy, con todas estas evidencias, estoy saliendo a pedirle al presidente Toledo que retorne, le pida perdón al país y asuma su responsabilidad.

¿Haría mal Toledo si decide refugiarse en Israel?

Totalmente. Lo único que va a alargar es el sufrimiento porque no hay para estos casos autoridades dispuestas a proteger a quienes están sometidos a este tipo de investigaciones. Creo que en estos casos (de corrupción), no venir al Perú a responder no es protegerse; por el contrario, su situación se agravaría.

¿Y ahora qué va a hacer usted como militante y dirigente de Perú Posible?

Como usted sabe bien, perdimos la inscripción con las elecciones pasadas porque no pasamos la valla. Quedamos algunas personas intentando revivir al partido. Lamentablemente, con estas revelaciones, no solo se está afectando la imagen de Toledo sino del partido. Si las elecciones del año pasado dejaron al partido casi moribundo, con estas revelaciones Toledo le ha dado el tiro de gracia a Perú Posible.

¿Toledo ha borrado del mapa a su partido?

Por supuesto. Mire usted, estábamos en proceso para recolectar firmas y reinscribirnos, pero usted cree que alguien va a firmar. ¿Usted me daría su firma? Me mandaría a rodar. Sería iluso pensar que algún peruano va a confiarnos su firma. Ya Perú Posible está extinguido, no le queda espacio para recuperarse.

Incluso, se sabe que el ex presidente habría pedido un soborno de US$35 millones y que solo le dieron US$20 millones, ¿debe ser un baldazo de agua fría?

¿Qué puedo decirle? Nos ha golpeado a quienes confiamos en Toledo.

Usted ha sido ministro en el gobierno de Toledo, ¿no sabía nada de esos presuntos pagos ilegales?

Mi labor como ministro de Agricultura no tenía nada que ver con Odebrecht. No sabía ni escuché nada de irregularidades. Lo que sí le podía decir es que había una gran demanda nacional por la construcción de la carretera, diez regiones lo demandaron. Hoy esto está empañado por las denuncias, pero en su momento fue una exigencia nacional.

¿Para usted, tanto Maiman como Avi Dan On deberían retornar al Perú y responder a la justicia?

Estoy seguro de que la Fiscalía y las autoridades judiciales tomarán en cuenta eso mismo que usted está diciendo, los va a comprender en el proceso y estos señores serán citados.

¿Comparte el criterio del presidente Kuczynski, quien ha señalado que lo que ha hecho Toledo es una vergüenza y una traición?

Creo que hay un sentimiento real de rechazo y a medida que se irá revelando la investigación, se empiece a pagar por las cosas que se han hecho, el país entrará en una etapa de reflexión para que nunca más vuelva la corrupción. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo y hay que respaldar a esas instituciones. No hay duda de que aquí hay evidencias, y como demócratas debemos esperar los resultados.

¿Cree que la misma eficiencia que se observa para el caso Toledo debería demostrarse para los dos otros gobiernos y para la anterior gestión municipal?

Yo creo que es natural, no solo a los gobiernos posteriores, también de los anteriores a Toledo. La historia nos habla de más de 60 intervenciones de Odebrecht en obras emblemáticas en el Perú. Le cuento algo, poquísimas personas saben que se hizo la obra de Olmos y que la mitad de toda la ampliación de la frontera agrícola se ha quedado con Odebrecht. El Perú necesita saber qué ha pasado con todas las obras que ha realizado Odebrecht en el Perú.

¿Estamos ante el caso más grave de corrupción en el Perú?

No lo puedo decir, no lo sé. Como peruanos tenemos mala memoria. Esto va a pasar, como en los otros casos. Lo que creo es que esto no debe volver a ocurrir nunca más. Tal vez podemos establecer un día de la lucha contra la corrupción para que los peruanos reflexionemos sobre este flagelo y todos cerremos filas ante estos casos.

Autoficha

“Soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. He sido ministro de Agricultura en el gobierno de Toledo, presidente ejecutivo de CTAR La Libertad y congresista de Perú Posible en el periodo 2011-2016. No quise intentar la reelección”.

“En la actualidad, luego de terminar mis funciones congresales, me dediqué a mis actividades privadas. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Posible, pero, como comprenderán, me voy a alejar del cargo y del partido”.

“Me duele lo que está pasando en el partido. No me arrepiento de haber apoyado al presidente Toledo porque he servido al país y lo hice con buena voluntad. Creo que este escándalo es una oportunidad para que la clase política se renueve. Que los viejos den paso a los jóvenes”.