José Carlos Requena:"El 28 no creo que haya autocrítica de PPK"

Apocos días de 28 de julio, aniversario de la independencia del Perú, analizamos con José Carlos Requena lo que podría traer consigo el Mensaje a la Nación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Uno espera que al término del primer año de gobierno, el presidente haga un balance de su gestión. ¿Usted qué espera del discurso del 28 de julio?

- Los mensajes a la Nación suelen ser un recuento de todo lo que han sido los principales logros en cada año. Este mensaje ya se anunció que será corto. Seguro será distinto a los anteriores, entiendo que no van a ahondar en cifras. Yo esperaría que tenga algo de autocrítica de lo que ha sido el primer año, que ha sido decepcionante, incluso entre los círculos empresariales, que es de donde proviene el presidente. Esperaría que haya un giro.

¿Y cree que, en efecto, exista un mea culpa del presidente?

- Lamentablemente, por lo que hemos visto en las últimas semanas, no creo que haya autocrítica. Si lee la entrevista al presidente Kuczynski el domingo anterior en El Comercio, yo no veía mucho de eso. Más bien, culpaba al entorno o a las circunstancias de El Niño o de Odebrecht. Eso también es importante, pero también creo que hay cosas que él y que el gobierno, en su conjunto, no han hecho. No veo que haya habido cambios significativos.

¿Espera, también, que en este discurso el presidente anuncie una medida importante que genere impacto?

- Esperemos que así sea. Creo que una cosa importante que tiene que mostrar es el destrabe de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Ayer (el sábado) el vicepresidente Vizcarra también se refería a que debían enfocarse en proyectos más pequeños y no pensar tanto en los megaproyectos. Quizás incida por ahí. Creo que esta idea de fusionar ministerios seguro también va a dar que hablar. Una de las cosas que no se ha tocado este año, por ejemplo, es la reforma del servicio civil.

¿Funcionaría fusionar ministerios?

- Puede ahorrar algunos gastos que seguramente se repiten muchas veces. En el tema de Transportes, por ejemplo, tienes Ositran, Sutran, el mismo ministerio, Provías… Es decir, hay distintas agencias y al final no sabes quién es responsable de qué. Entonces, creo que si su discurso enfatiza en eso, sería un gran avance.

¿Y en qué radica la importancia de reformar el servicio civil ahora?

- Creo que habiendo sido el presidente Kuczynski primer ministro y ministro de Economía, uno hubiese esperado que tenga cierta sensibilidad por el servicio civil y eso, lamentablemente, no se ha visto. Solo ha mencionado el incremento importante de funcionarios públicos en el gobierno de Ollanta Humala. Bueno, hay que hacer un balance también de lo que ha sido el servicio civil en los últimos 15 años para ver cuál es el estado de la burocracia que el Perú necesita.

¿En qué otros aspectos debería hacer una autocrítica el presidente?

- Creo que una de las grandes decepciones fue la reactivación de la economía. Uno hubiera esperado que, con alguien que venía con un background como el que tiene el presidente y, además, con las credenciales académicas y profesionales con las que contaban sus colaboradores, sea el año del relanzamiento de la economía. Pero el economista Juan Mendoza decía el otro día que este en realidad parecía el sexto año de Ollanta Humala.

Además, los actos de corrupción rondaron Palacio muy temprano.

- Efectivamente. El primer gran escándalo que afrontó el gobierno tuvo que ver con esto. En el punto de la inseguridad ciudadana creo que hay avances importantes sobre todo en los últimos meses. En el tema de la infraestructura está parado, sin contar las carreteras. El tema de Chinchero ocupó mucho esfuerzo de la cartera de Transportes y se olvidaron de cosas como ampliar la Carretera Central. Hubo algunos cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como la creación del nuevo viceministerio.

¿Cuánto puede perjudicar al gobierno que destituyeran a Julia Príncipe y Katherine Ampuero previo al mensaje de 28 de julio?

- Ahí creo que la decisión que ha tomado la ministra Marisol Pérez Tello quizás ha sido la correcta. El problema es que ha sido comunicada de una manera tan torpe que da la impresión que fue tomada para tapar actos ilícitos. Yo dudo que esa sea la razón pero, lamentablemente, uno se queda con esa impresión. Uno de los déficits del gobierno es no haberse podido sacudir de la imagen de lobista que le han querido endilgar.

Más allá de los errores de comunicación del gobierno, Julia Príncipe ha sido dura con sus palabras. Dice estar decepcionada del presidente, que no se llevan a cabo medidas anticorrupción y que hubo injerencia política.

- Yo creo que el error parte por nombrar a personas en cargos tan sensibles, como la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado o procuradoras, con un criterio que no es de confianza. Lamentablemente hubo un criterio de concurso público, que puede ser muy meritocrático y políticamente correcto, pero en términos prácticos te impide tener una relación fluida.

Autoficha

“Soy socio principal de 50+1, magíster en Humanidades por la North Carolina State University, magíster en Historia por la PUCP y comunicador social por la UNMSM . Fui editor de Regiones en El Comercio. He trabajado para IDEA , PNUD , Banco Mundial, entre otros”.

“Pareciera que la lucha contra la inseguridad ciudadana ha encontrado un rumbo. Yo recuerdo el inicio de la gestión del ministro Carlos Basombrío y tuvo muchos tropiezos. Ahora pareciera que ha encontrado un rumbo, una estabilidad”.