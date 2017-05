Jorge Villacorta: "El partido se opuso al tema Kuntur Wasi"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El dirigente de Peruanos por el Kambio (PpK) Jorge Villacorta comenta las últimas actitudes del Gobierno y el futuro de la organización en 2018.

¿Cuál es la relación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con el partido? ¿Va a él, se reúne con la dirigencia?

Al partido no va, no está yendo, pero sí mantiene una relación fluida con el presidente encargado, Gilbert Violeta.

Porque debe haber alguna influencia y expresión del partido respecto a las decisiones que toma el presidente.

Sí, claro. Nosotros tenemos un plan de gobierno y allí se habla de la revolución social. Tras ese plan es que estamos nosotros.

¿Y cuál es la posición del partido frente a la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero?

En su momento, con buena actitud que algunos en el gobierno no entendieron, nos opusimos al tema de Kuntur Wasi porque no era conveniente continuarlo ni abocarse con esa intensidad. Esa fue la posición del partido desde hace tres meses y generó malestar en el gobierno, porque el partido no es el gobierno.

Pero sí debe haber una similar forma de pensar. Tienen un plan de gobierno.

Claro, tú vas a unas elecciones con un plan de gobierno, con un líder y con un partido, pero ya cuando ganas, te conviertes en el presidente de todos los peruanos y te guías por políticas públicas. Pero hay proyectos y este (Chinchero) no lo veíamos lo transparente que hubiésemos querido. Por eso, dijimos que Kuntur Wasi no va hace tres meses y hoy día le ha generó un costo al gobierno.

No les hicieron caso.

No, y esto se pudo haber evitado. Ha sido un desgaste innecesario de un tema que se inició en el gobierno anterior. Ahora el informe de la Contraloría implica más a funcionarios actuales que a los anteriores. Nosotros lo adelantamos y tuvimos la razón.

¿Ese mal manejo es por la carencia de perfiles políticos en el Ejecutivo?

Yo pienso que estuvieron presionados por la legítima aspiración de la gente de Chinchero y, por esa vehemencia de llevar adelante el proyecto no se vieron otras alternativas. Ya lo dijo el contralor claramente: no había cierre financiero, no había acreedor autorizado y, vencido el plazo, se podía resolver el contrato.

Su opinión se parece más a la de la oposición que a la del Ejecutivo.

No, es la posición de la Contraloría. Una posición analítica.

¿Y usted respalda el informe de la Contraloría?

Yo sí porque el presidente y el premier han dicho que nuestro gobierno es transparente y es muy bienvenida la fiscalización.

Porque congresistas de PpK y ministros han criticado la referida auditoría…

Sí pero no podemos tener dos líneas. No podemos decir ‘muy bien la fiscalización a los gobiernos anteriores, muy mala la de Kuntur Wasi’. O apoyamos la institucionalidad del país o no.

¿Medir con la misma vara?

Así es.

¿Y qué piensa de la denuncia al contralor sobre la actividad comercial que realizó estando prohibido de hacerlo?

Mire, la Contraloría tiene funcionarios técnicos. El informe (de Chinchero) tiene firma de los auditores, no del contralor.

¿No cree que debe renunciar, como pidió Carlos Bruce?

No, yo discrepo.

Usted le da mucha importancia al informe de la Contraloría y allí se dice que funcionarios de este gobierno cometieron delitos.

Ese informe tampoco es una sentencia de culpabilidad. Yo, políticamente hablando, te digo que hace tres meses dijimos que el contrato no debería ir. Hemos sometido a un zamaqueo innecesario al primer vicepresidente.

Hubo un entredicho entre el primer ministro, Fernando Zavala, y la presidenta del Congreso, Luz Salgado. ¿Fue innecesario?

Yo soy un convencido de que el balance de poderes sustenta una democracia. El Estado no es un convento de monjas de retiro, hay posiciones y es natural que haya discrepancias.

¿No ve un abuso de poder del fujimorismo?

Yo veo que hacer valer el peso del número es un error, en toda circunstancia. Lo que se tiene que hacer valer es el peso de la razón, del análisis.

¿Cómo se prepara PpK para las elecciones de 2018?

Nosotros vamos con candidato propio a las regiones, a la municipalidad de Lima y a los distritos. En regiones podemos hacer alianzas, hemos conversado con partidos nacionales que nos plantean hacer un bloque para enfrentar las elecciones.

¿Con qué partidos?

No estoy autorizado a revelarlo.

¿Quién postularía a la alcaldía de Lima? ¿Usted?

Tengo el pedido de las bases de que sea un precandidato, está también Bobby Matos, Eduardo Bless, y también hemos conversado con figuras del quehacer político limeño que estarían interesadas en ir con nosotros.

¿Salvador del Solar?

Salvador me parece un excelente candidato, podemos invitarlo a que participe en las elecciones internas. Si él sale elegido, lo apoyaremos.

Autoficha

“Soy secretario nacional de organización, miembro del Comité Ejecutivo Nacional ( CEN ) y de la Comisión Política de Peruanos por el Kambio (PpK). Además, soy presidente de la comisión creada al interior con miras a las elecciones regionales y municipales de 2018”.

“He sido viceministro de la Presidencia (2001-2002), viceministro de Construcción y Saneamiento (2002-2005), presidente de Sedapal (2002-2005), responsable de la OPD de Ordesur (2001-2004) y vicepresidente del Consejo Directivo de Inade”.

“Estamos ampliando la fecha de la inscripción de nuevos militantes, que había vencido el 25. Vamos a dar un plazo adicional, tenemos que definirlo en el CEN . Eso está en plena ejecución. Todavía no sé cuántos militantes nuevos se han inscrito porque no hemos hecho la verificación”.