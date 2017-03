Jorge Nieto Montesinos: "A todos nos preocupa la aceptación del presidente”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El ministro Jorge Nieto Montesinos viene liderando el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que atiende las emergencias en el país por las lluvias y huaicos. Sobre eso, la situación de Martín Vizcarra y la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) conversamos con él en Perú21.

¿Qué regiones fueron las más afectadas por las lluvias?

Claramente las del norte. Las cifras en Lambayeque son de 28,457 personas damnificadas y de 93,350 personas afectadas. Estás hablando de más de la mitad de las personas damnificadas y de casi 18% de las personas afectadas en todo el país.

¿La cifra de damnificados, afectados, de muertos, subió?

Todo ha subido. Ahora estamos en 35 personas fallecidas y 54 heridas. Esto tiene que ver con los últimos acontecimientos. Hubo un huaico en el río Tambo que destrozó el local de la UGEL y ha sepultado a personas.

¿Hay un cálculo de cuánto se ha perdido en cifras?

No, pero es una cantidad significativa. El presidente ha dispuesto hacer un programa de vivienda. Muchas se construyen en las quebradas o en lo que eran los lechos de los ríos. Esa no es responsabilidad del huaico, es responsabilidad de las autoridades.

¿Qué informaciones tienen de lo que puede ocurrir en los próximos días con las lluvias?

Hemos juntado en el COEN al Instituto del Mar, el Instituto Geofísico, la labor del satélite, la observación que hacen los aviones de la Fuerza Aérea, y junto con el Senamhi hemos construido datos más precisos. Aparentemente las lluvias podrían desplazarse nuevamente hacia el norte.

Ha mencionado el satélite. ¿Cuánto sirvió para atender estas emergencias?

Nos ha servido para construir escenarios de riesgo y actuar preventivamente. Hubo críticas que mezclaban su funcionamiento con discusiones acerca de su adquisición. Yo siempre pensé que había que separar ambas cosas. El satélite funciona bien, nos ha servido. Yo estoy muy satisfecho con la visita de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, al Conida. Ella tuvo palabras elogiosas.

Dijo que el satélite no emitía imágenes instantáneas.

Eso lo dijo al comienzo. Luego los técnicos le explicaron que el satélite construye imágenes, no fotografías, y que con esta información se pueden montar en 3D los escenarios de las quebradas, valles, ríos, la humedad del terreno, y prevenir. Todo eso registra el satélite y lo hace a una velocidad pasmosa.

¿También cubre el Vraem? ¿Qué indicadores hay en este momento allí?

Sí, también. Y ahí ya una buena cantidad de distritos han sido totalmente pacificados. Están listos para ser entregados a la autoridad civil. Los remanentes están bastante focalizados.

¿En qué porcentaje se ha reducido la zona geográfica en la que están ubicados estos terroristas?

Yo diría que cerca del 45% de los distritos que estaban en estado de emergencia pueden ser ya entregados a la sociedad.

Por otro lado, el presidente PPK dijo que planteará cuestión de confianza por Martín Vizcarra en caso de que pretendan censurarlo en el Congreso. ¿Qué opina sobre eso?

Yo creo que a veces hacemos tormentas en vasos de agua. La interpelación y una eventual censura son parte de los mecanismos constitucionales, la cuestión de confianza también. Es tan simple como eso.

¿Pero es adecuado que el presidente hable de un escenario de censura cuando este no existe, y lo que hay es una interpelación?

Que no exista es una apreciación suya. El debate de si era o no censurado lo plantearon varios miembros de la oposición hace algunas semanas, incluso de modo altisonante, pero en todo caso es un tema de evaluación. Es una de las posibilidades que nos ofrece la Constitución para convivir juntos y en paz.

Ojalá y sea en paz…

Bueno, llevamos cuatro periodos democráticos sucesivos. Hubo momentos en que presidentes tenían un nivel de aceptación complicado, Toledo llegó a 7% y, sin embargo, hemos tenido una actitud responsable con el país y con la democracia.

La aprobación del presidente sigue bajando. Datum lo coloca con 35%. ¿Le preocupa?

A todos nos preocupa la aceptación o no de sectores importantes de la población sobre el presidente o la gestión del gobierno. Claro que es preocupante. Tenemos que ver cómo nuestras políticas son comunicadas.

¿Es momento de hacer cambios ministeriales? Juan Sheput dijo que debía oxigenarse el gabinete.

Todos tenemos derecho a la opinión, pero la única que importa en ese tema es la del presidente. Si el presidente me preguntara, yo le daría mi opinión.

¿Cree que para la población no es importante su opinión?

¿Lo que opine el ministro de Defensa sobre los cambios ministeriales? Yo creo que no. A la gente le interesa que enfrentemos bien la emergencia en el país. Lo demás es parte del juego político y son raras las veces que las expectativas de un político coinciden con las de la población.

Por eso bajan su aprobación.

Probablemente. Al final no es un asunto de maquillaje, tenemos que resolver los temas de fondo. Para eso estamos trabajando.

Autoficha

“Soy ministro de Defensa y antes fui ministro de Cultura. Las lluvias han sido un fenómeno anómalo, inusual. Se han activado quebradas que hace 80 años no se activaban, como la de Arequipa, que devino en la interrupción de la Panamericana a la altura de la variante de Uchumayo”.

“Pero tenemos, digamos, cara y sello. Donde hubo un trabajo de prevención la desgracia fue menor. En Chosica se ve claramente que, donde se colocó mallas metálicas para contener las piedras y los árboles que desplazan los huaicos, se contuvo el daño”.

“Ciertamente lo que debería haber ahora es una mirada mucho más dura, firme, para hacer que el desarrollo urbano de nuestras ciudades genere las condiciones necesarias para que la gente viva segura. Es claro que hay un descuido nuestro en este aspecto”.