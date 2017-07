Jorge Nieto Montesinos: "No cosechamos los frutos que queríamos"

Uno de los pocos ministros de este gobierno con olfato político supervisa el último ensayo de las Fuerzas Armadas previo al desfile por Fiestas Patrias. El 25 de julio, desde la Base Aérea de Las Palmas, Jorge Nieto nos cede un espacio para conversar sobre el balance de su gestión, la del presidente y sobre los líos en Fuerza Popular.

Usted, como ministro encargado de la labor de las Fuerzas Armadas, debe sentir algo especial en el desfile del 29 de julio. ¿Cómo fueron estos meses al frente del Ministerio de Defensa?

- En general, todo ha sido un intenso aprendizaje. Desde el 5 de diciembre que pasé a Defensa después de estar en Cultura, todo ha sido una especie de doctorado.

¿Aprobó el doctorado?

- Mire, el 55% del tiempo que llevo como ministro de Defensa nos dedicamos a la atención del fenómeno de El Niño costero.

Y sobre esa atención a la emergencia, todos coinciden que el gobierno respondió.

- Yo me siento muy orgulloso. Y me refiero no solo a mi trabajo, ni solo al comportamiento excepcional de nuestras Fuerzas Armadas, los ministerios, la Policía, los bomberos, a los que construimos el slogan “UnaSolaFuerza”, sino también de lo que hicimos todos los peruanos y peruanas. Tuvimos la capacidad de lograr una amplia coalición. Yo puedo dar fe de que los líderes políticos de todos los partidos trabajaron fuertemente. Personas realmente pobres apoyaron con arroz, aceite y, del otro lado, las empresas también apoyaron.

Tiene siete meses en Defensa pero un año en el gobierno, porque estuvo en Cultura. Ese cambio de cartera puede ser leído como que es una figura de suma importancia en el gabinete o como que no hay cuadros para asumir ministerios. ¿Cuál es su lectura?

- Muy importante, no soy, y tampoco es que no haya cuadros a los cuales convocar. El presidente Kuczynski vio necesaria mi participación en Defensa. Me costó asumir la tarea, pero lo hago con todo mi esfuerzo. Encontré un equipo muy comprometido con el país.

¿Su balance en el sector Defensa es positivo?

- No hemos hecho todas las cosas que queríamos. Sin embargo, yo veo un balance muy positivo. Hemos puesto un mayor acento a las investigaciones científicas tecnológicas en las Fuerzas Armadas. Además, nuestra agencia de compras ha sido calificada con el ISO 9001, que es una garantía de calidad y que ya nos ha ahorrado hasta el 80% del costo en seguros que se iban a comprar. Habrá un control de procedimientos oscuros.

¿Y cómo valora la labor del gobierno en su conjunto?

- Hicimos un gran esfuerzo. Encontramos una situación más adversa de lo que se pensaba y lo explicamos en el Congreso. Al mismo tiempo, El Niño costero significó casi dos puntos del PBI como afectación a la economía y también nos ha estallado el escándalo de Lava Jato. Todo esto hizo que no cosecháramos todos los frutos que hubiésemos querido. Obviamente, también cometimos errores. Todos estamos en un proceso de aprendizaje de una realidad que es nueva: por primera vez en la época post-Fujimori, el Ejecutivo está en manos de una fuerza política y el Congreso, en manos de otra.

¿Eso es un problema?

- Es un problema en la medida que para un gobierno es más fácil tener mayoría en el Congreso.

Se los fiscaliza menos.

- Claro, pero eso facilita las tareas de gobierno. No me quejo. Esa es una realidad y todos tenemos que aprender a ejercer responsablemente las capacidades que la Constitución nos ha dado.

¿El presidente Kuczynski también está aprendiendo a ser presidente? Varias de sus expresiones, que usted debe recordar, le jugaron en contra.

- El presidente es una persona muy sincera y espontánea. Dice lo que piensa. Tiene un estilo. No es un liderazgo o una forma de conducción opresiva. Es un líder que fija metas y te deja trabajar.

¿Ese estilo de gobierno se mantendrá durante los cinco años de su gestión?

- Mire, con ese estilo de gobierno, condujimos nuestra acción en El Niño costero. ¿Nos dio resultados o no?

Pero en la emergencia no había oposición al gobierno.

- Porque tuvimos la capacidad de unir al país alrededor de una tarea común. Hay que encontrar esos temas de agenda.

Para eso se reunió el presidente con Keiko Fujimori…

- Y para eso se está reuniendo con las demás bancadas, porque hay que tener una voluntad colectiva lo más amplia posible.

Como conocedor de la política, ¿qué opina de las diferencias en Fuerza Popular (FP)?

- Yo no esperaba tal conflictividad interna. Veo a un Kenji muy tomado por la necesidad de liberar a su padre y veo a una Keiko haciendo un gran esfuerzo para construir una fuerza política. Todos los partidos con historia autoritaria que luego ingresaron a la democracia pasaron de una fase de movimiento muy asociado a un liderazgo a un momento institucional, de construcción de un partido. Creo que FP está en esa transición. Creo que al país le conviene un FP con las ideas que sostienen. No las comparto, pero en el proceso de construcción de un sistema de partidos están haciendo un esfuerzo, el cual está plagado de tensiones.

Autoficha

“Soy ministro de Defensa y antes fui ministro de Cultura. Hemos construido una proyección a 20 años de la imagen que deben tener nuestras Fuerzas Armadas para que cumplan a plenitud las tareas de la defensa. Eso lo hemos desarrollado la primera semana de julio”.

“La unión depende de nosotros, de que tengamos la voluntad política de los consensos amplios para tener tareas juntos. No significa que estaremos de acuerdo en todo, pero con que estemos de acuerdo en dos o tres cosas importantes para el país…”.