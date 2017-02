Jorge Medina: “Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

La magnitud de la corrupción en el Perú se puso al descubierto con el caso Odebrecht. El presidente de Proética, Jorge Medina, analiza por qué pasamos de condenar a un presidente por corrupción a tener ahora a otro con mandato de detención preventiva por el mismo delito.

En la semana anterior, los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala atestiguaron en la Fiscalía en la investigación por el caso Gasoducto Sur Peruano. ¿Qué mensaje cree que dan al país esas visitas?

Es bien importante para el país que los hayan llamado y ellos hayan ido. Desde ese punto de vista, es positivo. Ahora, desde el punto de vista más mediático, que ex presidentes acudan a la Fiscalía significa que algo tienen que decir o algo han conocido. Y eso, por supuesto, tiene también su parte negativa.

Si bien es cierto que la corrupción ha estado presente en el Perú desde el inicio de la República –y quizás de antes–, hoy se cuestiona por ello a ex presidentes. ¿Eso daña la imagen de nuestro país?

El caso de Humala y de García es diferente al de Alejandro Toledo, que está fugado y se rehúsa a venir y dar la cara a la justicia. Lo de ellos está en fase de investigación y por eso están yendo a dar declaraciones (a la Fiscalía). Esto hay que tomarlo en forma cuidadosa y adecuada. En un debido proceso deben ser probadas las culpabilidades. En Perú hay un proceso de investigación incluso con el propio Toledo. Nadie puede decir que son culpables, eso lo tiene que determinar la justicia.

¿En el caso de Toledo, cree que la Fiscalía se apresuró al solicitar prisión preventiva contra él? Esa decisión se da en medio de críticas a la Fiscalía por un letargo en la toma de acciones.

Yo no puedo opinar si fue apresurado o si se demoraron. Lo único que podría decir es que, para el mejor interés de nuestro país, la Fiscalía debe actuar con la mayor agilidad y diligencia posible, y me parece muy bueno que el gobierno haya dispuesto proveerles de recursos financieros tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo y no hay que interferir.

¿Qué pasó en el sistema de justicia o en el marco normativo en estos años para que, luego de sentenciar a un ex presidente por corrupción, Alberto Fujimori, hoy exista un mandato de detención preventiva también por corrupción contra otro ex presidente, Alejandro Toledo?

No se aprovechó el momento para hacer las reformas que tenían que hacerse tanto a nivel político como a nivel del sistema de administración de justicia. Hoy hay una falta de institucionalidad donde no se observa un Estado de derecho fuerte, donde tienes un Poder Judicial (PJ) percibido con alto nivel de corrupción, igual que el Congreso, que los gobiernos regionales, municipales, la Policía… Lo que falló fue que no se iniciaron las reformas. Hoy tenemos el mismo problema. La Fiscalía y el PJ podrán ser ahora exitosísimos y meter a la cárcel a todos los corruptos, pero si el Congreso no hace estas reformas, mañana más tarde vamos a tener al Odebrecht de turno y a los implicados de turno.

¿Entonces qué medidas se deben adoptar hoy?

Se debe reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que son los que designan jueces y fiscales. Tienes también lo que señala la Comisión Presidencial de Integridad, lo que dice la Asociación Civil Transparencia y otros tantos expertos en la materia. Reforma del PJ, reforma política, reforma para evitar que se sigan infiltrando dineros ilícitos en las campañas de los partidos. Ahí está la madre del cordero.

¿Y en este momento ve la predisposición necesaria en el Congreso para emprender estas reformas?

Este Congreso, por su composición, tiene una mejor oportunidad que el anterior para hacer reformas. Creo que la misma energía, visibilidad, efecto mediático que usan para hacer las comisiones investigadoras deberían tenerla para hacer las reformas. No digo que no investiguen, lo que digo es que hay una disonancia entre lo que debieran hacer versus lo que están haciendo. Yo no veo la misma energía, las mismas ganas, la misma voluntad en el Congreso de crear un consenso alrededor de las reformas que el Perú necesita.

¿Podemos inferir que depende del fujimorismo, y de las reformas que impulse en el Congreso, que más adelante no aparezca un nuevo Odebrecht?

Yo te hablo del Congreso porque hay que evitar las respuestas políticas que distraen. Tenemos que hablar de la responsabilidad institucional. Yo creo que el Congreso, en su actual composición, podría permitir articular un trabajo consensuado con todas las fuerzas políticas.

A propósito del Congreso, desde allí se ha deslizado la posibilidad de que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski esté involucrado en las coimas de las empresas brasileñas. ¿Eso es peligroso?

Esos son comentarios a los que, a mi modo de ver, no les deberíamos dar importancia. Si yo te digo algo, voy a echarle más leña al fuego. Lo que hay que hacer es no seguir incendiando la pradera. Necesitamos cambiar de chip, de lenguaje, y hablar de cosas que valen la pena. Cuando yo escucho a un congresista decir ‘fulano dijo, tú apareciste, tú estabas en las agendas…’, mira, yo no voy por ese lado.

“Soy contador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ( UNMSM ). Fui presidente y CEO de Ernst & Young Perú, director de Confiep, IPAE y Perú 2021. Actualmente soy presidente de la ONG anticorrupción Proética. Integré la Comisión Presidencial de Integridad”.

"La corrupción en el Perú no es de ahora; tiene muchos años, siglos, como dice el historiador Alfonso Quiroz en su libro La historia de la corrupción en el Perú. Ahora ha tenido un carácter más público por Odebrecht, pero siempre ha estado ahí".

“No quiero decir que ‘mal de muchos, consuelo de tontos’, pero en otros países de nuestra región también están involucrando a otros presidentes o, por lo menos, a allegados de ellos en los actos de corrupción de las empresas brasileñas, lo cual es muy lamentable”.