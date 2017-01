Jorge Medina: "Hay que ir a los orígenes de la corrupción"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Corrupción, un mal transversal que cada día progresa en detrimento del Estado. A propósito del caso Odebrecht, ¿cómo reducir sus índices? En esta entrevista, Jorge Medina señala qué factores atacar para mejorar el horizonte.

¿Qué medidas anticorrupción es necesario aplicar de manera urgente el 2017?

Tenemos los casos de corrupción del momento, pero ha habido otros casos antes y probablemente haya otros después. A este problema hay que verlo de otra manera. Tenemos que ir a los orígenes de la corrupción. Lo que usualmente hacemos es ver los efectos y nunca la causa.

¿Cuál es la madre del cordero?

La débil institucionalidad, la frágil democracia, la manera como se ejerce y se financia la política que hace que la corrupción penetre gobiernos regionales, municipales, Congreso, Policía, Fiscalía, Poder Judicial (PJ). Ahí está el problema. Porque hoy podemos tener una investigación muy buena y meter a la cárcel a los corruptos, pero no habremos resuelto nada. Entonces sería ideal que el Congreso, en lugar de enfocarse en el escándalo de turno, se focalice en los orígenes del problema.

Los aspectos que ha mencionado implicarían una reforma amplia.

Sí, pero hoy más que nunca existe la posibilidad de llevarla a cabo. En el Congreso tenemos seis agrupaciones políticas, una dominante. Si hay voluntad política, creo que el Perú tiene una gran oportunidad.

¿Qué se necesita?

Hay que hacer la reforma política, porque en la medida que los partidos sean débiles, que no tengan democracia y que sigan alimentándose de forma, por decir lo menos, poco transparente, no vamos a mejorar.

¿El Congreso está malgastando sus esfuerzos creando la comisión Lava Jato?

¿Es un mensaje proactivo o reactivo? Es absolutamente reactivo, así como todas las comisiones que se han formado. Lo que deberíamos hacer es formar comisiones proactivas para ir, insisto, a la causa del problema.

Además de la reforma política, ¿qué necesitamos?

La reforma de la administración de justicia, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hay que cambiar cómo se elige a sus miembros. Debe ser por concurso público.

Eso también está en el terreno del Legislativo.

Por eso. Genial que se forme la comisión investigadora de Odebrecht en el Congreso. Ojalá que lo hagan bien y que no interfieran. Yo estoy hablando ahora de una cosa mucho mayor… El PJ requiere otra reforma. ¿Cómo puede un organismo tan importante tener una presidencia que dura 2 años? Por lo menos deberían ser 4 años. Eso por darte solo un ejemplo. Un segundo tema tiene que ver con los recursos. El PJ y la Fiscalía necesitan muchos recursos más de los que tienen. Recursos financieros, tecnológicos… pero eso no se puede hacer a cuentagotas.

¿Y el Estado tiene los recursos para hacer tamaña inversión?

Siempre vamos a responder que no tenemos los recursos suficientes. Sin embargo, eso se paga solo, porque si el Perú avanza en la prevención y el combate a la corrupción podríamos ganar 2 o 3 puntos del PBI (Producto Bruto Interno).

Por el perjuicio económico que ocasiona al Estado.

Absolutamente. El error que cometemos es ver esto como un costo y no por sus beneficios.

¿De quién debe venir la voluntad política? La Ley de Presupuesto ya se aprobó en el Congreso, pero a propuesta del Ejecutivo.

Yo creo que está faltando visión en el Ejecutivo, porque creo que la voluntad existe. Si la visión estuviese bien, estaría dándole más recursos al PJ y a la Fiscalía.

¿En el Congreso también falta visión?

Ahí sí, además de visión, se requiere voluntad política. ¿Por qué? Porque algunas reformas políticas van a ser contrarias a sus intereses. Se podrían hacer la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Con el sistema actual, con el voto preferencial, con financiamiento político no muy transparente, sin rendición de cuentas adecuada. Y entonces dicen ¿por qué me hago el harakiri? Yo sé que no tiene mucho sex appeal hablar de esto, pero el presidente y los políticos deberían ser capaces de hacer una conexión entre estas cosas no muy atractivas con lo que implica para el ciudadano de a pie.

Sobre el caso Odebrecht, el presidente dijo que evalúan demandar a la empresa. También hay quienes piden el embargo de sus bienes y la suspensión de sus obras. ¿Usted qué opina?

Ese es un asunto legal. Lo que sí creo es que este no es un momento de tibiezas. Creo que hay que ser muy firmes y no cederle ningún espacio a la corrupción. Tenemos que cautelar los derechos del Estado, de los peruanos. No debemos permitir que desaparezca documentación.

¿Le sorprendió que el ex asesor Carlos Moreno siga trabajando en el Estado?

Nosotros hemos propuesto, en la Comisión Presidencial de Integridad, que ninguna persona condenada por corrupción pueda trabajar en el Estado, pero debería haber un mínimo de sentido común para que el Estado acepte el ingreso de alguien que tiene estos cuestionamientos.

Autoficha

“Soy presidente de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Integré la Comisión Presidencial de Integridad, que creó el gobierno y que propuso 100 recomendaciones en materia de lucha anticorrupción. Esperamos que las medidas no queden en el papel”.

“Nadie en su sano juicio entiende que en un país como el Perú, donde es evidente la penetración del dinero ilícito en la política, le puedan negar la facultad a la UIF de ayudar a los organismos electorales. Eso fue nefasto e irresponsable”.

“La Autoridad Nacional de Transparencia es fundamental porque no hay mejor antídoto para la corrupción que la rendición de cuentas. Estaría adscrito al Ministerio de Justicia. Debe haber también un Sistema Nacional de Integridad que dependa de la Presidencia de la República”.