Jorge Castro: "Nadine Heredia manejaba el dinero de los aportes"

Fabiola Valle @valmenfa

Por más de una hora, Martín Belaunde Lossio brindó su manifestación ante la comisión Lava Jato del Congreso de la República en el penal Ancón I, en Piedras Gordas. A diferencia de otros interrogatorios, el último lunes, el ex asesor presidencial de Ollanta Humala no se quedó callado y decidió acusar a la ex pareja presidencial. El vicepresidente del citado grupo Jorge Castro de trabajo nos brinda detalles y conclusiones de la diligencia.

Luego de interrogar a Belaunde Lossio; a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones; y a Edwin Luyo, ex miembro del Comité de Licitación del Metro de Lima, ¿a qué conclusiones ha llegado su grupo de trabajo? – No nos queda duda de que las órdenes para que se concreten las licitaciones irregulares en diversos puntos del país se dieron desde las esferas más altas. Incluso a nivel presidencial. Se ha construida una pirámide para dar una serie de decretos supremos y otros beneficios legales que permitían a diversas constructoras operar y darle la característica de legalidad.

*¿Qué hará al respecto su grupo de trabajo para evitar que la corrupción avance? * – El objetivo es modificar la legislación, poner los controles adecuados y los candados para evitar que la corrupción continúe.

Belaunde Lossio reveló que la constructora brasileña Odebrecht entregó US$400 mil y OAS US$300 mil para las campañas presidenciales de Humala (2006 y 2011). ¿Qué dijo sobre los aportes? – Belaunde Lossio dio respuestas claras y concluyentes. Según sus palabras, Heredia participaba en las decisiones del gobierno. Es decir, usurpó funciones y fue ella quien manejaba el dinero de los aportes junto a su hermano Ilan Heredia. Manejaba la caja. También recordó que llegaron aportes de Venezuela en 2006, pero no quiso dar detalles. Eso lo mantiene en reserva. No descartó que OAS haya entregado a la ex primera dama más de un aporte de US$300 mil en el año 2009 para la campaña presidencial de 2011. Sin embargo, dijo que no tiene cómo confirmarlo.

¿En qué contexto Martín Belaunde dijo que Heredia participaba en las decisiones del gobierno? – Cuando le preguntamos por las obras de la región Cusco. Recordó que la esposa (Nadine Heredia) del ex presidente presionaba al ex gobernador Jorge Acurio (hoy detenido por corrupción) para que salgan las obras como el hospital Antonio Lorena, entre otras. Además, dijo que ella fue la intermediaria para que se realice la obra Gasoducto del Sur.

Es una afirmación bastante comprometedora. – Belaunde explicó que Acurio era un hombre de confianza debido a que fue candidato regional por el Partido Nacionalista (2010). Él cree que la ex pareja presidencial agarró a Acurio de ‘pantalla’ porque cree que detrás de él hay muchos implicados en el caso. Sobre Cusco, Belaunde también recordó que Heredia compró un terreno en Urubamba, en Cusco, pero no sabe con qué dinero.

El ex congresista nacionalista Santiago Gastañadui considera que las declaraciones de Belaunde Lossio no tienen veracidad porque en varias ocasiones ha entrado en contradicciones. ¿Qué opina? – Martín Belaunde ha sido mano derecha de la ex pareja presidencial Humala-Heredia. No podemos omitir su testimonio. Además, su declaración será corroborada. La manifestación del ex asesor coincide con la del empresario brasileño Marcelo Odebrecht y la del ex ejecutivo de la citada en firma en Perú, Jorge Barata. Hay que tener en claro que Heredia y Humala también han mentido en diversas ocasiones y a nivel nacional.

¿Cuáles fueron las revelaciones de Edwin Luyo y de Jorge Cuba? – En la primera parte del interrogatorio, Edwin Luyo ha hecho declaraciones que nos permiten definir la estructura de cómo se ha venido operando en estos casos. Cuba optó por el silencio.

El fiscal superior Alonso Peña Cabrera, de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, que coordina con los procuradores de Brasil la entrega de las delaciones, aclaró que no podrá compartir la información con otros organismos. – Lamentamos que el Ministerio Público no pueda compartir la información (declaraciones de los colaboradores eficaces implicados en el caso Odebrecht) que llega de Brasil con el Congreso. No debe existir tanto hermetismo. No es pertinente que el Ministerio Público investigue de acuerdo solo a la información que mandan las autoridades de Brasil sobre Odebrecht. No se puede determinar a los responsables en base a las declaraciones de los colaboradores eficaces de ese país. No puede haber una denuncia selectiva.

¿Cómo va el preinforme de la comisión Lava Jato? – Aún tenemos hasta el 15 de junio para presentarlo al Pleno del Congreso. Solicitaremos al Pleno que amplíe el plazo de investigación por 180 días porque requerimos más días para seguir con las pesquisas debido a que estas continúan en Perú y a nivel internacional.

Hablando del caso Odebrecht, ¿qué opina de que el Poder Judicial haya liberado a Félix Moreno, gobernador del Callao? – No es posible que el Poder Judicial actúe de esa manera. No se puede meter autogoles. Al parecer, no se está actuando con honestidad. Hay muchos intereses y dinero de por medio. El Congreso evaluará qué medida tomará al respecto.

Autoficha

“Nací en Tacna. Soy geólogo de profesión. Soy vicepresidente de la comisión Lava Jato del Congreso de la República, que investiga los presuntos sobornos que pagaron diversas constructoras de Brasil a funcionarios peruanos. Pertenezco al partido político Frente Amplio”.

“Durante el interrogatorio a Martín Belaunde Lossio, este negó estar inmerso en presuntos actos de corrupción. Y aseguró que el caso ‘La Centralita’ de Áncash se trata de un andamiaje para perjudicarlo. Agregó que él vive de la pequeña minería”.

“Además, el ex asesor presidencial de Humala dijo que no sabe si el Partido Nacionalista declaró a la ONPE el íntegro de los aportes de los años 2006 y 2011. Si la Fiscalía desea, puede solicitar el interrogatorio que le hicimos a Belaunde Lossio para que amplíe sus pesquisas”.