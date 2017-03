Jorge del Castillo: "Hay que poner delante las emergencias"

David Tolentino @juandico08

En esta hora crucial de inundaciones e interpelaciones, Jorge del Castillo, legislador del Partido Aprista, expone su punto de vista sobre la coyuntura actual. El tema del aeropuerto de Chinchero está en la agenda y fija su postura.

¿Qué opina sobre la decisión de suspender la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra?

Estoy de acuerdo, porque en el orden de prioridades hay que poner por delante las emergencias. Vivimos una situación de emergencia y el ministro Vizcarra es el ministro de Transportes y Comunicaciones, uno de los principales arietes en el proceso de afrontar la catástrofe y distraerlo un día completo puede perjudicar el proceso de atención a todas las zonas afectadas.

Cómo toma este gesto del Congreso, la señora Salgado ha dicho que fue un acuerdo de todos los voceros.

Ha sido así. Saludo al congresista que tuvo la iniciativa (legislador César Vásquez, de Alianza para el Progreso) de solicitarlo, al principio tuvo cierto nivel de rechazo pero creo que los nuevos hechos le dieron la razón. Hay que saludar la sensibilización que ha tenido y la decisión de la congresista Salgado, presidenta del Congreso. Todas las cosas tienen su momento. Nada va a pasar con que la interpelación sea en dos o tres semanas.

Esta tarde (ayer) se reunieron con el señor Vizcarra, ¿les explicó sobre el tema de la famosa adenda, los convenció?

Yo tengo la idea bien clara sobre este asunto y no me impresionan los gritos ni el tremendismo de algunas personas que quieren hacer de esto un escándalo. Hay que poner las cosas en su lugar. Esto es un contrato, muy malo sin duda, que se hizo en el gobierno del señor Humala, pero la necesidad de continuar con el proyecto, de hacer la obra y ejecutarla y atender el clamor cusqueño por su aeropuerto, es creíble e impostergable.

Pero hay voces que cuestionan este proyecto…

Las alternativas de solución que plantean los críticos son alternativas que nos llevan a postergarlo y a no resolver las cosas. Ese es el problema y lo tenemos que entender: una obra pública como quieren algunos, postergaría, por lo menos, cuatro años el aeropuerto. ¿Qué pasaría cuando haya algún muerto o heridos en el Cusco?, ¿le van a echar la culpa al gobierno, de por qué ha hecho eso? Eso tiene una razón: la obra tiene que hacerse, lo que hay que hacer es perfeccionar el contrato…

Y a estas alturas, ¿cómo cree que se podría hacer ello?

Creo que hay varias formas de perfeccionarla. Lo que pasa es que el contrato, según la ley, no se puede modificar, salvo por asuntos financieros, hasta julio próximo. Entonces hay que esperar hasta julio, pero no hay que esperar con los brazos cruzados. Por eso hoy día el ministro ha escuchado nuestra sugerencia, yo mismo se lo he dicho, de que tiene que anunciar el inicio de una negociación con la empresa concesionaria y con la supervisora…

¿Volver a fojas cero?

No volver a fojas cero, más bien renegociar los términos del contrato para convertirlo en uno no lesivo sino favorable al Perú y bajo estas condiciones firmar esas modificaciones cuando se pueda firmar, es decir, en julio, y ofrecerle al Perú todas las garantías de un buen contrato.

¿Ustedes apuestan que se ejecute esta obra en beneficio de los cusqueños?

Y del Perú, porque va a ir mejorando el turismo, la generación de empleo, le va a dar desarrollo a una zona pobre del Cusco. Por donde se le mire, el proyecto es una aspiración y no tiene menos de 20 años.

¿Cuál fue la respuesta del ministro Vizcarra a la sugerencia planteada por el Apra?

El señor Vizcarra la ha tomado de buen agrado y en el momento de la interpelación responderá.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha apoyado la decisión del Congreso sobre la postergación de la interpelación…

Estamos de acuerdo, sería absurdo (hacer lo contrario).

¿Se debe postergar los Juegos Panamericanos y destinar esos recursos para la atención de las zonas afectadas por las lluvias?

Fíjese, yo estoy meditando el tema, los compañeros de la Célula Parlamentaria han presentado un proyecto de ley, no estaba al tanto del tema, pero creo que el asunto es, por lo menos, discutible para ver los pros y contras. Hay que hablar con el señor Carlos Neuhaus para mirar el cronograma de las obras y ver si esto es viable de cumplir…en fin esto lo vamos a definir.

¿Cómo ve al gobierno, cree que tiene estrategias para afrontar esta situación de emergencia?

Esta es una situación crítica y en las situaciones críticas difíciles hay una psicología del damnificado, de que todo está mal, que todo se roban, etc, ese tema es así, no es tan fácil superar. Yo lo que estoy seguro es que hay muchos funcionarios que están haciendo lo posible y por eso digo no distraer al ministro de Transportes.

¿No cree que el presidente también debería tener un gesto, como suspender los Panamericanos, y atender la emergencia?

Los Panamericanos es un proceso en el que tienen que tomarse decisiones contractuales.

Autoficha

“Soy secretario general de política del Partido Aprista. Soy parlamentario por mi partido, he sido presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno del presidente Alan García. He ejercido cargos a nivel partidario como presidente de la Comisión Política del PAP”.

“Debo recordarle que fue nuestro gobierno el que promovió los Juegos Panamericanos, pero en el gobierno de Humala arrastraron los pies y malograron todo el cronograma de desarrollo del proyecto, fueron muy negligentes por decir lo menos”.

“En nuestro gobierno el Perú crecía 8 o 9%, cómo no íbamos a ser optimistas de realizar estos juegos. Hicimos la APEC , la Cumbre Europa-América Latina, una serie de cosas importantísimas, estábamos ilusionados con los Panamericanos que no eran para nuestro gobierno”.