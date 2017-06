Jorge del Castillo: "Hay corrientes que me impulsan a postular"

Tantas veces postergadas, al fin las elecciones internas en el Partido Aprista están a la vuelta de la esquina. El congresista Jorge del Castillo deja la puerta abierta a postular a la secretaría general de la agrupación en el congreso que se realizará el 7, 8 y 9 de julio. También conversamos sobre la reforma electoral y la situación en Venezuela.

¿Definió si postulará a la secretaría general del Apra?

No hemos conversado con los compañeros aún, pero ya debe haber salido ayer (miércoles) la relación de delegados. Ese es un paso. Los que tengan credenciales tendrán que venir a Lima el 7 de julio para participar en el congreso. Esperemos a ver quiénes serán los candidatos.

¿Cuándo se presentan las candidaturas?

Tradicionalmente, los candidatos se han presentado el mismo día al congreso. Esa elección normalmente se hace el segundo día (del evento). Pero han puesto una norma que indica que los candidatos se pueden inscribir hasta el 30 de junio (hoy), sin embargo nunca ha sido así. Por eso estoy pidiendo que esto se haga como siempre se ha hecho, que en el mismo congreso se dé la dinámica de presentación de candidatos. Hay que respetar la tradición.

¿En el Apra han aceptado ese pedido suyo?

Espero que lo atiendan. En todo caso el congreso ya instalado puede disponer eso. La elección va a ser cargo por cargo, con votación secreta. Primero se va a reformar algunos conceptos estatutarios y luego se dará la elección, que me imagino será la noche del sábado 8 de julio.

¿Pero no descarta postular a la secretaría general?

A mí me gusta usar la palabra “no he definido”. No está definido. Ahora hay otros compañeros que quieren postular y tienen todo el derecho. No solo está la secretaría general, también está la comisión política y otros cargos importantes.

¿Ha recibido el apoyo de las bases del Apra?

Los candidatos se proponen solos o pueden haber corrientes que los proponen. Hay varias corrientes, todas son respetables.

¿Hay una corriente que lo impulsa a usted?

Sí, sin duda que hay corrientes que me impulsan, como también hay otras corrientes que impulsan a otros. Ya veremos. No está nada dicho.

En el Apra no se ha hablado mucho sobre una renovación en la dirigencia.

Mira, una renovación de un partido político no solo es de personas, tiene que ser de ideas, de actitudes. Puede haber una persona muy joven que no ha tenido cargos antes pero que no está preparada. Yo no soy amigo de las descalificaciones. Eso se decide democráticamente.

¿Se refiere a que no hay veto para nadie?

No tiene por qué haberlo. Sería un error vetar a alguien.

¿El ex presidente Alan García está participando en este proceso?

No participó en la elección de delegados porque no estuvo en Lima. Él definió alejarse porque fue su voluntad, nadie tiene que rechazar a nadie.

¿Qué opina del trabajo de la Comisión de Constitución sobre la reforma electoral? ¿Aprueba los cambios parciales o prefiere uno integral?

Yo espero que sea integral. Eso significa no necesariamente repetir 400 artículos sino entrar a los temas de fondo de la reforma. Por ejemplo, no se ha hablado seriamente si se lleva adelante o no la restitución del Senado, el voto preferencial, la renovación parcial del Congreso…

¿Esos son temas bisagra?

Esos son temas centrales. Lo demás es relleno: dónde votas, las mesas, etcétera. Todo eso ya existe. Hay que hacer las reformas objetivas y concretas.

Los temas que menciona como centrales no los ha visto Constitución.

Debería verlos. Pero bueno, está viendo financiamiento (de partidos). Esperemos que con eso vaya adelante.

En Venezuela, ¿el ataque de un helicóptero a instituciones gubernamentales beneficia o perjudica a la oposición?

Nicolás Maduro ha entrado en un nivel patético. Eso de decir que “si no ganamos por los votos, ganamos por las balas” habla de la brutalidad. Es un dictador y un matón. Ahora, esto del helicóptero es una cosa extraña porque ese mismo día el Tribunal Supremo de Justicia le quitó la inmunidad parlamentaria a todos los congresistas y también le quitó funciones a la fiscal de la Nación para dárselas al defensor del Pueblo. Entonces, esto más parece una maniobra distractiva para hacer pasar tremendos torpedos.

La oposición no descartó que esto haya sido orquestado con el gobierno. ¿Cree más en esa posibilidad?

Es francamente probable, o es (producto de) una pelea interna dentro del propio gobierno, y eso no necesariamente es en favor de la democracia.

¿Perú debería tomar una nueva postura frente a la situación en Venezuela?

Yo creo que el embajador de Venezuela en Perú debe ser declarado persona no grata, no solo por las cosas que ha dicho Maduro sino porque no se puede sostener a un embajador de un gobierno que está matando gente diariamente.

Autoficha:

“Soy congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, he sido presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno del presidente Alan García. He ejercido cargos a nivel partidario como presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano”.

“Fue muy importante que en la Comisión de Constitución del Congreso hayan escuchado a los representantes de los partidos políticos. Siempre invitan a las ONG , pero ellas no hacen política y cuando lo hacen, son de un espíritu antipartido”.