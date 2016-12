Jorge del Castillo: "En el Congreso te investigan enemigos"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

En medio de las revelaciones por el caso Lava Jato, los partidos políticos representados en el Congreso se reúnen con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco del Acuerdo Nacional. Uno de los asistentes será el congresista Jorge del Castillo, quien espera que se arribe a medidas concretas.

¿Qué espera de la reunión del Acuerdo Nacional de hoy?

Espero que sea una reunión en la que no solo se escuchen las voces, sino que se pase a una acción concreta, tanto en respaldo político como en la dación de medidas específicas. Lo más importante es la decisión política, y que el gobierno sepa que está respaldado por todos los partidos del Congreso para que tenga fuerza en el tema. Si es un gobierno débil, timorato, que siente que le jalan la alfombra, entonces no toma medidas por temor.

¿Y cómo está el gobierno en este momento?

Yo creo que la delincuencia le está pasando por encima. Para confrontarla se necesita que el gobierno sienta que tiene el respaldo ciudadano. De hecho, lo tiene, pero a veces están a medias aguas.

¿Deberían darse con más frecuencia estas reuniones?

Por supuesto. Pero deberían ser temas más específicos. ¿Cómo hacemos para tratar ocho temas en una reunión de tres horas? Esto debe tener un continuo de reuniones técnicas, de equipos de trabajo. Así se hace. No es hablar y me voy, y nadie toma nota del tema. Tiene que haber una secuela de la primera reunión con, por ejemplo, los equipos de seguridad ciudadana de los partidos.

Tras la reunión de Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori, en la que había un ánimo conciliador, el presidente dijo que no se dejaría pisar por la mayoría del Congreso. ¿Qué cree que pasó en esas horas?

No pasó nada, fue una ‘chispoteada’. Hay que tener mucha prudencia cuando se declara, más aun si uno es presidente, más aun si el mar está movido y tú estás tratando de calmarlo. No vas a ir y meter un cohetón.

¿A qué se debe esa actitud?

No lo sé. Yo quisiera que todo marche bien y no echar leña al fuego.

El vicepresidente Martín Vizcarra señaló que PPK quiso decir que “respetos guardan respetos”. ¿El presidente necesita un traductor?

Yo quisiera quedarme con lo sustancial y no con lo anecdótico. Lo sustancial es que mañana (hoy) hay una reunión. Espero que de ahí salgan otras reuniones, y se pueda avanzar dialogando y entendiéndose. Lo demás son cosas menores, minucias de la política.

En lo referido al caso Lava Jato, ¿cree que los partidos políticos deben hacer un pronunciamiento de lucha contra la corrupción?

En primer lugar, no hay que involucrar a los partidos en las responsabilidades, porque estas son individuales. Entonces, en cualquier gobierno puede haber responsables individuales. Hay que identificarlos y sancionarlos. Mañana (hoy) conversaremos y llegaremos a un punto de lucha anticorrupción. Seguro habrá alguna iniciativa de un acuerdo, pero no me atrevo a proponerla mientras no converse con los demás.

En enero se instala la comisión Lava Jato en el Congreso. ¿Cree que sería mejor que la investigación se desarrolle únicamente en la Fiscalía?

Fíjese, el problema de una investigación parlamentaria es que tú estás investigado por tus enemigos políticos. Entonces, siempre es un problema. ¿Hasta dónde tu adversario tiene objetividad para resolver en justicia? Habrá algunos que sí tienen objetividad, pero habrá otros que no. Ya lo hemos visto en la famosa megacomisión. Puro odio, odio y más odio. ¿Y qué ganaron? Nada. Solamente odiar y desacreditar, desprestigiar. De sus objetivos concretos, nada. Por supuesto que yo tengo mis reparos a las comisiones investigadoras hace mucho tiempo por la falta de objetividad.

Específicamente en este caso, son varios gobiernos los comprendidos. ¿Eso, cree usted, hace más imperativo que la investigación se dé solo en la Fiscalía?

Ya hay una investigación fiscal, pero ahora aparecen más pruebas. Yo creo que eso debe seguir. Ahora, tampoco me voy a oponer a una investigación parlamentaria, porque es atribución del Congreso. Digo yo que puede no tener la misma objetividad si es que no se hace bien. Si se hace bien, será impecable, ¿pero quién me garantiza eso?

¿Usted prefiere la investigación fiscal?

En la presunción de que los fiscales van a ser objetivos, no van a ser influenciados. Los fiscales no son tus enemigos.

Esta comisión la integra Mauricio Mulder, quien dijo que ponía las manos al fuego por Alan García. ¿Cree que no debe formar parte de este grupo?

Yo prefiero no opinar del tema porque todo lo que uno opine después será usado en tu contra. En boca cerrada no entran moscas.

¿Quién debería presidir ese grupo?

Que la presida el que odie menos o el que no odie. Bastaría con que no odie para ser un buen presidente de comisión. Ya depende de la persona, no tanto del partido.

Autoficha

“Soy abogado y congresista por Lima del Partido Aprista. Actualmente soy secretario general, junto con Omar Quesada. He sido alcalde distrital de Barranco, alcalde de Lima y diputado. Durante el segundo gobierno aprista fui presidente del Consejo de Ministros”.

“El gobierno ha planteado cuatro temas para el Acuerdo Nacional: seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, formalización y agenda social, que incluye educación, salud, agua y saneamiento. Esa agenda es demasiado grande”.

“Luego de que la Comisión Presidencial de Integridad, creada por el Poder Ejecutivo, planteó 100 recomendaciones para luchar contra la corrupción, ¿el gobierno formó un equipo para implementar medidas? No. Desde el Congreso vamos a colaborar para luchar contra esto”.