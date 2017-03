John Lunarejo: "La preparación ante los desastres es muy pobre"

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Gran parte de nuestro territorio sigue viviendo momentos críticos por las lluvias y desbordes. Y obviamente, las víctimas y zonas afectadas se llevan toda nuestra atención. Pero en medio del desastre, a veces olvidamos la labor anónima y sacrificada de los rescatistas, quienes finalmente salvan vidas. John Lunarejo es uno de ellos, un chimbotano miembro de la Compañía de Bomberos de Santa Anita, quien estuvo en Huachipa rescatando a niños, mujeres y hombres. A continuación, la vida, obra y drama de ser bombero en el Perú.

¿Cómo ha sido su experiencia en las zonas de emergencia por los huaicos?

Todo el mes hemos estado en alerta por los constantes desbordes y precipitaciones. El día que hemos rescatado gran número de personas fue el viernes de la semana pasada, que hubo un gran desborde en Huachipa. Cuando llegamos, el panorama era devastador. Mucha gente desesperada tratando de cruzar el cauce del desborde, vimos una persona que fue arrastrada por la corriente, a siete vecinos sobre una camioneta ploma flotando en medio del cauce y más de 100 personas apostadas en el techo de una casa, la mayoría trabajadores de una fábrica. Lo más difícil fue convencer a las personas de que debías rescatarlas trasladándolas a través de cuerdas tensadas de un punto a otro.

¿Estamos realmente preparados para afrontar desastres de este tipo?

Definitivamente, la preparación y prevención ha sido muy pobre. Muy pocas personas optaron por buscar lugares altos. Muchas viviendas están en las laderas de los ríos, que las pone en inminente peligro. Cada año las precipitaciones son más intensas. Además, no había un lugar establecido para que las personas se refugien. De repente se pudo haber ubicado un estadio o una zona alta para que los helicópteros puedan llegar ahí y rescatar a las personas. Los vecinos han caminado muchos kilómetros por el borde del río, han cruzado los desbordes porque no tenían adónde ir. Ha faltado comunicación. Había personas que no querían salir por nada de sus casas y el caudal aumentaba.

¿Qué debemos mejorar para evitar que las desgracias sean mayores?

Un punto que es importante concientizar en la población es no arrojar desmonte en el río, porque la basura también causó que haya desbordes en cauces más cerrados, que quedaron tapados por la basura. En esa zona hay varias empresas, fábricas y algo que se debe hacer es que esas compañías sean zonas de refugio y atención de los damnificados.

¿Y los bomberos se dieron abasto para cubrir las emergencias?

Tenemos la capacitación…

Pero hablemos de las carencias en cuanto a cantidad de personal y equipos…

En setiembre del 2015 me pagué un curso sobre rescates en Brasil. Ese país nos lleva muchos años en lo que son equipos de rescate. Las normativas son más exigentes. Por ejemplo, un rescatista cada año pasa pruebas de certificación, en cambio en Perú no se exige eso. Es más, la construcción allá está muy avanzada porque en cada determinada cantidad de pisos hay un sistema de anclaje para poder hacer rescates. Acá la normativa no implementa eso. En Brasil los edificios tienen balizas para que los helicópteros no choquen con los edificios. Además, la certificación que da Brasil para rescatistas es internacional.

Deduzco que los equipos que deben tener en Brasil también son más modernos…

Sí y el Estado brasileño provee a las compañías de bomberos sus equipos. Acá no. Yo tengo un equipo básico de rescate, pero también mis propias cosas que son más especializadas, en las que he invertido unos 6 mil soles para estar más preparado.

¿Qué pasa con los rescatistas que llegan de otros países, como los famosos Topos. ¿Son realmente una ayuda?

Hay muchos inconvenientes con la presencia de esos seudorescatistas, como Los Topos de México, porque viajan sin ninguna logística. Nosotros vamos con nuestra alimentación, combustible y equipos, pero ellos llegan sin nada y usan lo que es para nosotros. Quizá tienen la voluntad, pero su participación debe normarse, de acuerdo con procedimientos. Los equipos con que nos movilizamos son costosos y son pocos, para maniobras específicas. En cambio, grupos como Bomberos Sin Fronteras sí vienen con todo su equipo.

¿Por qué eligió ser bombero?

Siempre he querido colaborar con las personas que más necesitan. Yo vengo de Chimbote y no sabía que era bombero hasta que llegué a Lima, cuando tenía 20 años. Cuando fui a la compañía de Santa Anita, lo primero que vi fue a una compañera subiendo y bajando por una cuerda, por un sistema de rescate, y eso me llamó la atención. Y ahora llevo 15 años como bombero, de los cuales 10 como instructor de rescates.

¿Considera que el bombero debería ser remunerado?

No lo creo, se perdería la mística del bombero. Es una energía que te impulsa a despertarte temprano, ver las noticias si hubo una emergencia para poder ayudar. Estar pendiente de tu radio de comunicaciones. Lo que sí deberíamos recibir más apoyo en equipamiento, capacitación y vehículos más modernos para poder hacer nuestro trabajo más seguro.

Autoficha

“Tengo 36 años. En Chimbote estudié Mecánica Automotriz. Vine a Lima y me hice bombero. Me dediqué a salvar vidas. Ahora trabajo en el aeropuerto Jorge Chávez, desde el 2008, en el área de Rescate como bombero aeronáutico, que atiende las emergencia aéreas”.

“El servicio del bombero es voluntario. Cada uno le presta al Cuerpo de Bomberos el tiempo libre después de la familia, el trabajo y los estudios. También hacemos guardias nocturnas para cubrir las horas que nos corresponden servir”.

“Contar con buenos equipos nos permite acelerar el trabajo. Las situaciones son de tan alto riesgo que un minuto hace la diferencia. En mis equipos está mi vida y de la persona que rescato. Además, para ser rescatista hay que tener ciertas condiciones físicas”.