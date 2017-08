Jean Paul Osores: Súper alimentos

Sabemos de los grandes beneficios que dan algunos alimentos a favor de la salud. Con mucha suerte, en nuestro país tenemos una gran variedad de súper alimentos que no solo nos nutren sino tienen la capacidad de revertir enfermedades. Estos súper ‘foods’, en su mayoría crudos, poseen mayor densidad nutricional que aquellos procesados o cocinados, que muchas veces nos calman el apetito, pero no poseen ningún beneficio nutricional y son causantes de cientos de enfermedades degenerativas. Sus propiedades son cumplir efectos enzimáticos, antimicrobianos, antiinflamatorios, antienvejecimiento, anticancerígenos, son hidratantes, bajos en calorías, de índice glicémico adecuado, entre otros. Es conocido el papel que poseen algunas frutas, que es el caso de la tuna, con gran poder anticancerígeno. Del mismo modo, la puntuación antioxidante de los arándanos y frambuesas es la más alta, con esto el poder de combatir los radicales libres es fabuloso. La quinua de nuestra sierra ha demostrado tener una gran cantidad de aminoácidos para poder estimular nuestro sistema inmunológico y de esta manera responder bien frente a cualquier enfermedad. La maca andina también es de gran uso ya que mejora la fuerza y resistencia, el rendimiento deportivo y la sensación de bienestar en general, rica en vitaminas y minerales. Las semillas de chía tienen excelente concentración de grasas tipo omega 3, antioxidantes y fibra, además tienen la capacidad de poder absorber agua y así crecer dentro del aparato digestivo generando una sensación de llenura rápida muy útil en aquellas personas que buscan perder peso. El aceite de oliva es un excelente súper alimento capaz de disminuir el colesterol malo y la tasa de infartos. Finalmente, no debemos dejar de mencionar a la naranja, con gran concentración de vitamina C, que cumple un rol importante cuidando nuestra piel y manteniendo nuestro sistema de defensa bien. Nos sentimos orgullosos de tener tantos buenos alimentos en el Perú. Así que procuremos consumir estos que menciono durante nuestra semana.