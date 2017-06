Jean Paul Osores: Medicinas legales

Son muchos los medicamentos que son recetados en nuestro país, desde agentes antimicrobianos hasta anticancerígenos, todos para solucionar algún problema de salud que en muchos casos defienden la vida frente a la muerte. Dentro de los medicamentos más recetados están los antiinflamatorios y analgésicos. Casi un 80% de los medicamentos recetados son para el dolor, desde problemas agudos como un golpe o una caída hasta dolor crónico o neuropático en patologías como la artritis y artrosis. Sería óptimo que este tipo de enfermedades sean curadas o resueltas con estas drogas legales, pero en muchos casos, solo resultan paliativos o sintomáticos, dado que el problema de fondo casi siempre no tiene cura, como es el caso de problemas inmunológicos o enfermedades cancerígenas en estadios finales. El problema es que estos AINES y opioides han demostrado una gran cantidad de efectos indeseables, desde insuficiencia renal hasta deterioro de las funciones cognitivas cerebrales, inclusive la muerte. ¿Qué podemos recetar alternativamente? Los agentes físicos ayudan, así como otras terapias alternativas, como las células madre, que son aisladas de la grasa humana del mismo paciente para después ser inyectadas en las articulaciones comprometidas. Pero, ¿la medicina nos ofrece alguna otra alternativa al respecto? Muchos medicos en USA, España, Canadá, por ejemplo, están usando medicinas derivadas del cannabis (cannabinoides), planta que posee propiedades medicinales pero también otros efectos indeseables que no colaboran en el tratamiento de los pacientes. El cannabinoide que ofrece efectos analgésicos para patologías dolorosas se llama CBD, que en dosis terapéuticas ayuda hoy en día a cientos de pacientes con dolor neuropático y otros con enfermedades como Parkinson y epilepsia. Por otro lado, sería el cannabinoide THC el que produciría los efectos psicodélicos no buscados. ¿Estaremos preparados para esta nueva terapéutica en nuestro país? Espero sus consultas y comentarios en doctor@drjeanpaulosores.com