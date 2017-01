Jean Paul Osores: Lentes solares

Qué importante es saber lo necesario que son los lentes solares para poder proteger nuestro globo ocular, sobre todo ahora en verano. Los rayos ultravioleta no solo producen cáncer en la piel, sino, además, problemas oculares tales como lesiones en la cornea, pterigión, conjuntivitis y la temible degeneración macular, la cual lleva a pérdida progresiva de la visión.

Existe por moda errores en escoger los lentes solares adecuados, muchos de ellos láminas sin protección de colores que pueden darnos confort frente a la luminosidad, pero no seguridad frente a los rayos UV. Hay que buscar que tengan un factor de protección adecuado, siendo Zero 0 sin capacidad de protección y 4 con mucha capacidad de protección. Así estaremos invirtiendo en nuestra salud ocular y calidad de vida a largo plazo. De hecho, son muchos los hábitos de protección que debemos practicar en épocas soleadas, tales como el uso de gorro y protector solar. Los niños no deben escapar a nuestras recomendaciones, ya que se puede sufrir daño desde temprana edad.

Los lentes con luna gris o negra son los más adecuados, ya que proporcionan mejor control de la luz. Las lunas de color verde se usan mucho en deportes náuticos, por ejemplo, y las lunas amarillas deben estar contraindicadas en días luminosos o, por ejemplo, cuando se conduce un auto, ya que con ellas se puede confundir los colores del semáforo. Definitivamente, son muchas las opciones que existen en el mercado para proteger nuestros ojos. Sepamos invertir en lo apropiado, ya que nuestra salud lo necesita y evitemos la moda con lentes de colorinches que poseen poco o ningún factor de protección frente a los rayos UV. A nuestros amigos deportistas decirles que para cada disciplina existe un lente especial: en el tennis, surf, bicicleta, deporte de montaña, entre otros, así que no hay excusas para no estar preparados.